“La moda colombiana ha sido muy generosa conmigo”: Jorge Duque

Es uno de los diseñadores más versátiles y únicos del país, Jorge Duque, regresa a Colombiamoda de la mano de Arkitect con una colección que combina inspiración retro y versatilidad. La propuesta llegará a la pasarela de la Plaza de la Libertad este martes 28 de julio a las 7:00 de la noche.
EL COLOMBIANO conversó con Jorge Duque, para quien Colombiamoda ha sido una gran plataforma en su carrera. “Yo le debo mucho a Colombiamoda como plataforma, pero es que la moda colombiana ha sido generosa conmigo, me ha permitido un trabajo muy digno, le ha dado visibildad a lo que hacemos (...) Yo estoy muy inmerso en el ecosistema de moda colombiano y por fortuna tenemos una presencia importante en el segmento de moda en el que nos movemos.
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