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“La moda colombiana ha sido muy generosa conmigo”: Jorge Duque

El diseñador colombiano vuelve a trabajar con el Éxito para lanzar una colección que se podrá ver en todo el país y será presentada en Colombiamoda. Conozca de qué se trata.

  • Jorge Duque presentará este martes 28 de julio su colección con Arkitect. FOTO cortesía Grupo Éxito
    Jorge Duque presentará este martes 28 de julio su colección con Arkitect. FOTO cortesía Grupo Éxito
  • Jorge Duque presentará este martes 28 de julio su colección con Arkitect. FOTO cortesía Grupo Éxito
    Jorge Duque presentará este martes 28 de julio su colección con Arkitect. FOTO cortesía Grupo Éxito
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 1 hora
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Es uno de los diseñadores más versátiles y únicos del país, Jorge Duque, regresa a Colombiamoda de la mano de Arkitect con una colección que combina inspiración retro y versatilidad. La propuesta llegará a la pasarela de la Plaza de la Libertad este martes 28 de julio a las 7:00 de la noche.

EL COLOMBIANO conversó con Jorge Duque, para quien Colombiamoda ha sido una gran plataforma en su carrera. “Yo le debo mucho a Colombiamoda como plataforma, pero es que la moda colombiana ha sido generosa conmigo, me ha permitido un trabajo muy digno, le ha dado visibildad a lo que hacemos (...) Yo estoy muy inmerso en el ecosistema de moda colombiano y por fortuna tenemos una presencia importante en el segmento de moda en el que nos movemos.

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Volver es una oportunidad de oro para nosotros, no solamente para seguir existiendo en la moda colombiana, sino que también de esto van a quedar enseñanzas muy grandes que con seguridad van a redireccionar también nuestro propio oficio, nuestro propio quehacer”, nos contó.

La colección que presentará hoy Arkitect con Jorge Duque reúne 84 referencias que estarán disponibles en 46 almacenes Éxito de todo el país y en el ecosistema digital Arkitect.com.

Jorge Duque presentará este martes 28 de julio su colección con Arkitect. FOTO cortesía Grupo Éxito
Jorge Duque presentará este martes 28 de julio su colección con Arkitect. FOTO cortesía Grupo Éxito

Jorge comenzó a madurar la idea de la colección desde noviembre, y este regreso al mundo de Didetexco con el Éxito ha servido para evidenciar cómo ha evolucionado la industria, “Esta vez Arkitect ha fortalecido mucho más su equipo técnico, de ejecución, de modelado, de escalado, de patronaje, su taller de pruebas ha evolucionado, pero impresionante”.

La colección se caracteriza por una propuesta visual diversa en sus tipologías y configuraciones, e incluye desde prendas para el trabajo y básicos hasta opciones para vacaciones. Las piezas con inspiración retro se convierten en el eje central de una apuesta que combina creatividad y versatilidad.

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“Se me hace difícil no hablar desde lo personal para hablar de la colección. Ustedes han sido testigos directos de los procesos creativos y del ejercicio de diseño de los diseñadores como yo. Esa llamada que me hizo Arkitect me permitió mirar hacia atrás, como era el Didetexco que yo conocí, como aprendí a coser con las telas del Éxito (...) Esta colección se pretende contar desde ese momento, imaginando un escenario donde llegamos a un taller en el año 92, luces de neón con su estática, audífonos, oír música de Lenny Kravitz, de The Cure, un momento de bullicio”.

Lo que ha hecho el Éxito durante tantos años es traer a estos grandes nombres al público de todo el país. Ahí reflexiona Jorge sobre una frase que vio en un papelito que decía, “Nadie te conoce”, es para él, “una frase muy poderosa”, porque “hay un abismo que te permite mirar todo en distancia y en perspectiva sin el miramiento del ego.

El “Nadie te conoce” es poder pensar en una mujer en Popayán, otra en Neiva, en Valledupar, en Riohacha, que quiere tener una prenda bella y no tiene por qué saber quién es Jorge Duque. Y creo que eso es un gran precepto para nosotros, estar al servicio de la creatividad. En ese momento la moda y la creatividad están al servicio de la humanidad, del otro”, cuenta Jorge quien concluye que la idea final de la colección es que la gente encuentre versiones de sí misma a través del vestuario.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde y cuándo se presenta la colección de Jorge Duque con Arkitect en Colombiamoda?
La colección se presenta este martes 28 de julio en la pasarela de la Plaza de la Libertad a las 7:00 de la noche, en el marco de Colombiamoda 2026 en Medellín.
Cuántas prendas tiene la colección de Jorge Duque para Arkitect y dónde se pueden comprar?
La colección reúne 84 referencias disponibles en 46 almacenes Éxito de todo el país y en la plataforma digital Arkitect.com. Incluye prendas para el trabajo, básicos y opciones para vacaciones
¿Cuál es la inspiración detrás de la colección de Jorge Duque para Arkitect?
La colección está inspirada en el ambiente de un taller de los años 92, con referencias a la estética retro, luces de neón, audífonos y la música de artistas como Lenny Kravitz y The Cure. Jorge Duque la describe como un viaje al pasado que dialoga con el presente de la moda colombiana accesible.
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