Morat debuta en Colombiamoda, tendrán su primera pasarela con Gef

Por primera vez en Colombiamoda Morat presentará una colección. 31 referencias que construyeron de la mano con la marca paisa Gef y que se podrá ver este martes 28 de julio a partir de las 8:30 de la noche en la Casa Gef. De la colección se sabe que se llama AM:PM, que Morat participó de principio a fin en la conceptualización de la colección –Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón y Martín Vargas–, pero además del diseño sonoro de la pasarela, es decir, de la música que se escuchará en la noche de la pasarela. Que la puesta en escena es una experiencia inspirada en un viernes que empieza desde el amanecer y la mañana, transcurre durante el día en la oficina y termina en la noche con una fiesta. EL COLOMBIANO conversó con Martín y Simón Vargas sobre este proyecto que los trae de vuelta a Medellín, además con Juan Carlos Cano, diseñador de Gef, sobre cómo fue trabajar juntos y la expectativa para esta noche de moda.

Morat y Gef, música y moda se unen

Los integrantes de Morat con algunas piezas de la colección. FOTO Cortesía

La relación de Morat y Gef viene de años anteriores, “habíamos trabajado juntos en un par de cosas, ellos han estado presentes en unos conciertos nuestros. y hasta Martín resulta que fue modelo de Gef cuando tenía 15 años”, contó Simón, quien añadió que la idea de hacer una pasarela juntos surge de ese deseo del grupo de trascender la labor artística, solamente de la música, y llevarla a otros lugares, “y la ropa es un lugar en el cuál cabe perfecto”. Desde hace varios años Morat ha hecho un viaje de exploración estética frente a cómo vestirse y ahí la ropa ha jugado una parte importante también de la visual de la banda. Fueron ocho meses de trabajo entre Morat y Gef. Juan Carlos Cano, diseñador de la marca paisa, nos cuenta que a pesar de las ocupaciones de Morat en esta relación primó la empatía, el respeto por el trabajo del otro y la pasión, “Ellos son unos superapasionados por esto y nosotros también. En esa relación nos acomodamos, ellos a nosotros y nosotros a ellos y encontrar ese punto medio es emocionante para encontramos”.

Martín, quien es además diseñador gráfico, detalla que la banda está un gran punto, en el que son capaces de delegar ciertos proyectos, entendiendo quién tiene más afinidad por lo que sea que se esté trabajando, “mi pasión por la moda ha sido muy clara y ellos lo saben y, también te hablo a nivel personal, esta colaboración tiene una connotación emocional y me he sentido muy respaldado por la banda, ellos me han dado rienda para plantear, proponer y avanzar”. Puede leer: El recorrido de ocho meses por cafetales colombianos que inspiró la nueva colección de Alado para Colombiamoda 2026 El grupo entonces trabajó en esta colección mientras montaban la gira, Martín se apropió de muchos temas y entre todos fueron tomando decisiones. Simón reitera que Martín ha sido, dentro de la banda, siempre un líder en la forma en que se ven y se visten, “nos ha enseñado a todos mucho, nos ha dado posibilidad de explorar a cada uno de nosotros tres y el tiene experiencia y ya ha hecho esto antes”. La colección está pensada para que funcione en cualquier ocasión. Desde una mañana tranquila en la casa, una reunión importante en el trabajo, hasta una buena pinta para salir de fiesta con los amigos. “La idea parte de dos cosas muy importantes, la primera es tener evidentemente a lo largo de todas nuestras referencias, un armario, cápsula, muy bien pensado, que sea ropa que te puedes poner varias veces, que no es pues la chaqueta que te pusiste dos veces y ya todo el mundo la vio y ya luego es imposible volvérsela a poner, sino ropa que igual funcione mucho para repetir, para combinar y, que sea cómoda. Y por el otro lado hay una intención muy consciente de mostrar a la gente que la manera en la que tú te ves cuando te pones una pieza, el 50% tiene que ver con la pieza y el otro 50% tiene que ver con tú cómo la usas”, detalla Martín.