Profesores de la U. de A. rechazan amenazas a líderes estudiantiles

El Claustro de Profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia rechazó las amenazas de las que fueron víctimas esta semana estudiantes y organizaciones estudiantiles del Alma Máter, que lideraron las movilizaciones universitarias del año pasado.

Estas intimidaciones se conocieron el pasado lunes 20 de mayo, cuando circuló un panfleto con el logo de la organización criminal Águilas Negras, en el cual se amenazaba, con nombres propios, a seis alumnos de esta institución y les advertían que, de matricularse para e próximo semestre, serían declarados “objetivo militar”.

“Se les recuerda que a la universidad se viene a estudiar y no a querer cambiar el país”, decía uno de los carteles que aparecieron en postes y paredes del Alma Máter y que supuestamente surgió de la organización armada en mención.

Respecto al tema, los profesores señalaron que con ese tipo de acciones sus perpetradores no solo quieren usar el miedo para inmovilizar a las personas directamente amenazadas, sino que también se dirigen en contra de toda la comunidad universitaria.

“Esto es una afrenta a nuestro quehacer diario como una academia preocupada por la comprensión y transformación de nuestra sociedad”, sentenciaron en el comunicado.

Los docentes universitarios también rechazaron la respuesta que la Gobernación de Antioquia dio a estas amenazas.

“Es incomprensible que el estamento de quien preside el Consejo Superior Universitario, en medio de una situación tan delicada, donde se ve afectada la comunidad universitaria en su conjunto, en lugar de condenar de manera categórica las amenazas, haya aludido indistintamente a supuestos shows de streptease, prostitución, ventas informales y comercialización de drogas en las instalaciones de la Universidad”, indicaron profesores de la institución.

Además, instaron a tomar medidas de cuidado y acogimiento de las personas amenazadas, pidiendo que se definan protocolos desde la universidad para el tratamiento de esas agresiones “sin los visos securitarios y policivos que comúnmente ofrecen las instituciones en estos casos”.

Finalmente, pidieron que estas circunstancias no se normalicen. “No puede seguir ocurriendo que las amenazas, asesinatos y atentados sean las formas de tramitar las diferencias y los desacuerdos. No es normal, no está bien, no estamos de acuerdo”, concluye el comunicado.