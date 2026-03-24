Proyecto para modificar junta de la FLA despertó controversia en la Asamblea

Un proyecto de ordenanza con el que la Gobernación quiere cambiar la composición de la junta directiva de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) anima los corrillos esta semana en la Asamblea de Antioquia.
En una sesión que se extendió por más de tres horas, la Comisión Segunda dio luz verde para que la plenaria de esa corporación discuta en último debate si acepta modificar los asientos del máximo órgano directivo de la empresa. Mientras que la Gobernación argumentó que el cambio es necesario con el fin de fortalecer técnicamente a la compañía, sindicatos y diputados de la oposición criticaron que los privados tengan mayor participación en la toma de decisiones.
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La iniciativa aparece rotulada como el proyecto de ordenanza 04 y fue radicada el pasado 4 de marzo de 2026.
Aunque la discusión ya venía calentando motores desde la semana pasada, cuando empezó a tramitarse en la Comisión Segunda, fue ayer que el debate llegó a su punto más álgido, cuando el proyecto tuvo su primera votación. El texto, que sufrió varios cambios sustanciales en el primer debate, inicialmente constaba solamente de cinco artículos, incorporando en uno de ellos la propuesta de modificar la junta directiva de la FLA.