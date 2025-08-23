¡Qué susto! Un taxi cayó al río Medellín: el conductor salió ileso

Así fue el suicidio de los indígenas que habitaban Medellín, un 24 de agosto de hace 484 años

Este año se cumplen 350 años de la fundación de Medellín. EL COLOMBIANO publica hoy y los domingos siguientes una serie de crónicas sobre los momentos que marcaron la historia de nuestra ciudad. El capítulo de hoy ocurrió 134 años antes de la fundación, cuando los españoles llegaron por primera vez al Valle de Aburrá.