¿Está varado por agua? Conozca la ruta de los carrotanques repartidores por cortes en el sur del Valle de Aburrá

En el sur del Valle de Aburrá hay al menos 1.200.000 personas que se quedaron sin acceso de manera intermitente al servicio de agua desde la mañana y tarde de este 23 de agosto. El corte, explicó Empresas Públicas de Medellín, obedece a las obras de modernización de la planta de potabilización de La Ayurá.

Un grupo de 300 funcionarios de Empresas Públicas de Medellín y contratistas iniciaron las labores de modernización en la planta y, la última actualización de EPM, señaló que las labores avanzan sin contratiempos.

Lea más: ¿Ya recogió agua? Ya iniciaron los trabajos de EPM que tendrán sin el servicio a 1,5 millones de habitantes en el sur del Aburrá

Hasta las 6:30 de la tarde de este sábado, ya estaba cerrados 23 de los 32 circuitos que tendrán interrupción del servicio. Los cortes tienen sin acceso a agua a varios sectores de Medellín y a los municipios de Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta.

“Para este momento, ya se encuentran por fuera del sistema 23 de los circuitos, lo que equivale aproximadamente a 1.200.000 personas que representan el 80% del total de quienes tendrán interrupción”, apuntó EPM.