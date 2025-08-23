x

¿Está varado por agua? Conozca la ruta de los carrotanques repartidores por cortes en el sur del Valle de Aburrá

En línea podrá acceder a la ubicación en tiempo real de los vehículos para que acceda al suministro necesario de agua potable.

  • La información de los puntos de distribución, afirmó EPM, será actualizada cada hora. FOTO CORTESÍA
    La información de los puntos de distribución, afirmó EPM, será actualizada cada hora. FOTO CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
23 de agosto de 2025
bookmark

En el sur del Valle de Aburrá hay al menos 1.200.000 personas que se quedaron sin acceso de manera intermitente al servicio de agua desde la mañana y tarde de este 23 de agosto. El corte, explicó Empresas Públicas de Medellín, obedece a las obras de modernización de la planta de potabilización de La Ayurá.

Un grupo de 300 funcionarios de Empresas Públicas de Medellín y contratistas iniciaron las labores de modernización en la planta y, la última actualización de EPM, señaló que las labores avanzan sin contratiempos.

Lea más: ¿Ya recogió agua? Ya iniciaron los trabajos de EPM que tendrán sin el servicio a 1,5 millones de habitantes en el sur del Aburrá

Hasta las 6:30 de la tarde de este sábado, ya estaba cerrados 23 de los 32 circuitos que tendrán interrupción del servicio. Los cortes tienen sin acceso a agua a varios sectores de Medellín y a los municipios de Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta.

“Para este momento, ya se encuentran por fuera del sistema 23 de los circuitos, lo que equivale aproximadamente a 1.200.000 personas que representan el 80% del total de quienes tendrán interrupción”, apuntó EPM.

¿Necesita acceder a agua?

Desde EPM señalaron que tienen 38 carrotanques dispuestos para la distribución de agua potable en el sur del Valle de Aburrá. Los recorridos iniciaron sobre las 9:00 de la mañana de este sábado y se extenderán hasta las 11:00 p.m.

Este domingo, el recorrido de los camiones repartidores continuará entre las 6:00 a.m. hasta el restablecimiento del servicio de acueducto en su totalidad.

Los vehículos repartidores podrán ser localizados en línea. Ingrese a este enlace para ver la información de los recorridos y cuál es el carrotanque más cercano. La información será actualizada cada hora.

“Las rutas de los carrotanques se establecieron de acuerdo con la información histórica de consumos en cada municipio y teniendo en cuenta una atención preferencial al sector de movilidad restringida donde se ubican hospitales, hogares geriátricos y centros carcelarios y al sector comercial e industrial”, apuntó EPM.

El agua es apta para el consumo, es la garantía que entregó EPM. Los vehículos repartidores fueron sometidos a muestras de laboratorio para garantizar que el agua sea entregada y cumpla con los estándares de calidad.

“Así aseguramos que llegue en condiciones óptimas a toda la población. Se recomienda a la comunidad recibir el agua en recipientes limpios, con boca ancha (como un balde) y que puedan cargarse y hacer un uso moderado y consciente del recurso”, finalizó la empresa de servicios públicos.

