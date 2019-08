¿Qué tanto se usan las apps de la alcaldía?

Para Néstor Julián Restrepo, director de la maestría en Comunicación Política de la universidad Eafit, las apps no son suficientes si no hay una administración presente. “El uso de la tecnología como herramienta para acompañar las políticas de un gobierno es positivo. El problema está en la carencia de institucionalidad, y Medellín no está alejada de eso. Así, la herramienta no es efectiva para generar un cambio estructural, por ejemplo, en seguridad”, dijo, haciendo referencia a que la ciudad mantiene al alza los homicidios (409 hasta ayer, 12 más que en la misma fecha de 2018). Johan Gabriel Vélez, director de Ingeniería de Sistemas de la Universidad EIA, enfatizó en que debe haber pedagogía para motivar el uso de las aplicaciones.