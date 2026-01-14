Pasarán tijera en juntas directivas de siete hospitales de Antioquia, ¿por qué?

En plena crisis de la salud, en el sector público de Antioquia no se explican cómo varios de los hospitales públicos del departamento se están gastando millonarias sumas de dinero solamente para sostener numerosas juntas directivas.
Buscando poner en cintura esos costos administrativos, en la Asamblea de Antioquia cursa un proyecto que le daría un remezón a los órganos directivos de siete hospitales, algunos causantes de gastos de más de $50 millones, solamente en materia de remuneración de sesiones.
Le puede interesar: Crisis económica en el Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado por $141.000 millones en deudas de EPS
Marta Cecilia Ramírez, secretaria de Salud de Antioquia, explicó que con la iniciativa se busca igualar a seis miembros las juntas directivas de siete instituciones. El listado lo integran el Hospital San Vicente de Paúl de Caldas, el Hospital Mental de Bello, Carisma, el Hospital La María, el Hospital César Uribe Piedrahíta de Caucasia, el Hospital San Rafael de Itagüí y el Hospital Marco Fidel Suárez de Bello.