Pasarán tijera en juntas directivas de siete hospitales de Antioquia, ¿por qué?

En plena crisis de la salud, en el sector público de Antioquia no se explican cómo varios de los hospitales públicos del departamento se están gastando millonarias sumas de dinero solamente para sostener numerosas juntas directivas. Buscando poner en cintura esos costos administrativos, en la Asamblea de Antioquia cursa un proyecto que le daría un remezón a los órganos directivos de siete hospitales, algunos causantes de gastos de más de $50 millones, solamente en materia de remuneración de sesiones. Le puede interesar: Crisis económica en el Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado por $141.000 millones en deudas de EPS Marta Cecilia Ramírez, secretaria de Salud de Antioquia, explicó que con la iniciativa se busca igualar a seis miembros las juntas directivas de siete instituciones. El listado lo integran el Hospital San Vicente de Paúl de Caldas, el Hospital Mental de Bello, Carisma, el Hospital La María, el Hospital César Uribe Piedrahíta de Caucasia, el Hospital San Rafael de Itagüí y el Hospital Marco Fidel Suárez de Bello.

En materia de costos, Ramírez arrancó cuestionando la utilidad de mantener juntas directivas de hasta nueve miembros, advirtiendo que dichos órganos son tan grandes que es un problema en sí mismo garantizar el cuórum de las sesiones. De igual forma, la funcionaria advirtió que las normas que regulan esos órganos se han venido quedando obsoletas, ya que datan de mediados de la década de 1990, cuando las necesidades y afugias de la red hospitalaria departamental eran muy diferentes a las actuales. Lea también: Alerta en hospitales de Antioquia por presunta banda dedicada a robar equipos médicos “Una junta directiva de nueve integrantes se está haciendo poco funcional para reunir el cuórum”, sostuvo Ramírez, añadiendo que con juntas tan grandes no se garantizaría siquiera un equilibrio en la toma de decisiones que, según la norma, pretende poner en armonía al sector político-administrativo, científico, los gremios de la producción y la comunidad. Desde el punto de vista financiero, la secretaria recordó además que los miembros que concurren a esas juntas deben ser remunerados, lo que incrementa ostensiblemente los costos administrativos de los hospitales.

De acuerdo con los cálculos de esa dependencia, por cada sesión, un integrante de una junta de un hospital puede estarse ganando entre $500.000 y $600.000. Este incentivo, sostuvo Ramírez, también ha generado que muchas juntas sesionen más veces. “Esto está poniéndole, además de la dificultad operativa, unos costos adicionales a las empresas sociales del Estado, que ya están en una labor bastante compleja de llegar a niveles de eficiencia, de recortar costos administrativos para poder sostenerse en un sistema de salud que les ha impuesto unos retos bastante complicados”, dijo la funcionaria. Siga leyendo: Hospitales emiten alerta por líos en la entrega de medicamentos para 3 millones de pacientes en Antioquia Otro de los cambios que se buscan con el proyecto es el de regularizar los periodos de los gerentes, de tal forma que los mismos sean institucionales y no personales, de tal forma que si un gerente renuncia, su reemplazo permanezca por lo que resta del periodo original. Durante el primer debate de la iniciativa, realizado el pasado 15 de diciembre, uno de los gerentes que apoyó los recortes fue el del Hospital Marco Fidel Suárez, Julián Felipe Pineda, quien sostuvo que juntas directivas tan numerosas como las de su institución —que suma nueve integrantes— hacen que la toma de decisiones sea más lenta y costosa.