QatarEnergy frena producción de urea y polímeros, y pone en alerta al mercado global

La energética estatal de Qatar, QatarEnergy, anunció en su cuenta oficial de X que detendrá parte de su producción “downstream”, es decir, de productos derivados del petróleo y gas.
La decisión se conoce después de frenar la producción de gas natural licuado (GNL) y productos asociados, y ahora se extiende a urea, polímeros, metanol, aluminio y otros derivados en el Estado de Qatar.
En un breve comunicado en su cuenta de X, la compañía señaló que valora sus relaciones con todas sus partes interesadas y que continuará comunicando la información más reciente disponible sobre la situación.
