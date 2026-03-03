QatarEnergy frena producción de urea y polímeros, y pone en alerta al mercado global

La energética estatal de Qatar, QatarEnergy, anunció en su cuenta oficial de X que detendrá parte de su producción “downstream”, es decir, de productos derivados del petróleo y gas. La decisión se conoce después de frenar la producción de gas natural licuado (GNL) y productos asociados, y ahora se extiende a urea, polímeros, metanol, aluminio y otros derivados en el Estado de Qatar. En un breve comunicado en su cuenta de X, la compañía señaló que valora sus relaciones con todas sus partes interesadas y que continuará comunicando la información más reciente disponible sobre la situación. Le puede interesar: QatarEnergy suspendió producción de gas natural licuado tras ataques iraníes: valor se incrementó casi 50%

Golpe a fertilizantes y plásticos

La medida no es menor. Expertos del mercado energético advierten que, tras la suspensión de GNL, la decisión de frenar la producción de urea y polímeros implica desmantelar cerca del 10% de la capacidad mundial de fertilizantes nitrogenados vinculada a Qatar. La urea es un insumo clave en la agricultura global, especialmente para cultivos como maíz y trigo, y también se utiliza en fluidos de escape diésel para flotas de transporte pesado. Una restricción prolongada podría traducirse en mayores costos para productores agrícolas y en presiones adicionales sobre los precios de alimentos. En paralelo, el cierre en la industria de polímeros afecta cadenas productivas que van desde envases y empaques hasta piezas automotrices y suministros médicos. Es decir, no solo impacta materias primas, sino también bienes finales de consumo masivo.

Más de 150 barcos anclados y riesgo logístico

A este panorama se suma un factor logístico crítico: más de 150 embarcaciones permanecen ancladas en el Golfo, lo que agrava la restricción en la cadena de suministro. La congestión no solo afecta la salida de productos energéticos, sino también la distribución de derivados y manufacturas asociadas. Analistas señalan que el mercado ya viene incorporando el llamado "riesgo Ormuz", en referencia a posibles tensiones en el estrecho por donde transita buena parte del comercio energético mundial. Sin embargo, advierten que todavía no se ha dimensionado completamente el "riesgo Qatar" en términos de producción industrial y fertilizantes.

Impacto global en precios