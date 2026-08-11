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Clic Air amplía vuelos a Manizales desde Bogotá y Medellín tras terremoto

Clic Air sumará cuatro frecuencias adicionales este martes para conectar Manizales con Bogotá y Medellín, facilitando la movilidad tras el terremoto registrado en Colombia.

  • Clic Air ampliará este martes 11 de agosto sus vuelos hacia Manizales para facilitar la movilidad tras el terremoto. FOTO CORTESÍA.
    Clic Air ampliará este martes 11 de agosto sus vuelos hacia Manizales para facilitar la movilidad tras el terremoto. FOTO CORTESÍA.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 5 horas
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Clic Air anunció una operación especial para este martes 11 de agosto, con el objetivo de fortalecer la conectividad aérea con Manizales ante las afectaciones y necesidades de movilidad generadas por el terremoto registrado en el país.

La aerolínea ampliará la oferta de vuelos desde Bogotá y habilitará conexiones directas entre Medellín, a través del aeropuerto Olaya Herrera, y Manizales, con más alternativas para los viajeros que necesitan desplazarse hacia o desde la capital de Caldas.

Hay que tener en cuenta que los aviones de esta aerolínea son los únicos que aterrizan en el aeropuerto La Nubia de la capital caldense.

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La ruta Bogotá-Manizales pasará de tres a cinco vuelos diarios por sentido, con la incorporación de dos frecuencias adicionales durante la jornada.

A esta operación se sumarán dos vuelos diarios desde Medellín hacia Manizales y dos en sentido contrario.

¿Cuáles son los horarios de Bogotá a Manizales?

Los vuelos desde Bogotá hacia Manizales estarán programados para las 9:00 a. m., 9:55 a. m., 12:40 p. m., 1:10 p. m. y 3:30 p. m.

En el trayecto de regreso, los vuelos desde Manizales hacia Bogotá saldrán a las 10:35 a. m., 11:25 a. m., 2:15 p. m., 2:40 p. m. y 5:05 p. m.

De esta manera, la aerolínea busca ampliar las opciones disponibles para quienes requieren trasladarse entre ambas ciudades durante una jornada marcada por las dificultades de movilidad posteriores al terremoto.

¿Qué vuelos habrá entre Medellín y Manizales?

Clic Air también habilitará una conexión directa entre Medellín y Manizales desde el aeropuerto Olaya Herrera.

Los vuelos desde Medellín hacia Manizales estarán disponibles a las 8:30 a. m. y 3:10 p. m. En sentido contrario, las salidas desde Manizales hacia Medellín están programadas para las 9:25 a. m. y 4:05 p. m.

Con esta ampliación, la aerolínea busca ofrecer una alternativa adicional de transporte para los pasajeros que necesitan llegar a Manizales desde Antioquia o desplazarse desde la capital de Caldas hacia Medellín.

¿Hasta cuándo estará disponible la operación especial?

La operación especial de Clic Air estará disponible únicamente este martes 11 de agosto.

La medida fue diseñada para responder a las necesidades de desplazamiento generadas por las consecuencias del terremoto y facilitar la movilidad de las personas que necesitan viajar hacia Manizales o salir de la ciudad.

Con el refuerzo de las frecuencias desde Bogotá y la conexión directa con Medellín, Clic Air busca aumentar las opciones de transporte aéreo disponibles para la región durante esta jornada.

Entérese: Clic aumentará a 10 vuelos diarios su ruta entre Medellín y Bogotá desde mayo: estos son sus planes para 2025

Bloque de preguntas y respuestas:

¿A qué hora salen los vuelos de Bogotá a Manizales este 11 de agosto?
Los vuelos de Clic Air desde Bogotá hacia Manizales están programados para las 9:00 a. m., 9:55 a. m., 12:40 p. m., 1:10 p. m. y 3:30 p. m. Los horarios corresponden a la operación especial anunciada para este martes 11 de agosto.
¿A qué hora salen los vuelos de Manizales a Bogotá?
Los vuelos desde Manizales hacia Bogotá están programados para las 10:35 a. m., 11:25 a. m., 2:15 p. m., 2:40 p. m. y 5:05 p. m. Clic Air aumentó las frecuencias para facilitar la movilidad después del terremoto.
¿Hay vuelos directos de Medellín a Manizales después del terremoto?
Sí. Clic Air habilitó vuelos directos entre Medellín y Manizales durante este martes 11 de agosto. Los vuelos salen del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín y llegan al aeropuerto La Nubia de Manizales.
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