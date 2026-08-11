Clic Air amplía vuelos a Manizales desde Bogotá y Medellín tras terremoto

Clic Air anunció una operación especial para este martes 11 de agosto, con el objetivo de fortalecer la conectividad aérea con Manizales ante las afectaciones y necesidades de movilidad generadas por el terremoto registrado en el país.

La aerolínea ampliará la oferta de vuelos desde Bogotá y habilitará conexiones directas entre Medellín, a través del aeropuerto Olaya Herrera, y Manizales, con más alternativas para los viajeros que necesitan desplazarse hacia o desde la capital de Caldas.

Hay que tener en cuenta que los aviones de esta aerolínea son los únicos que aterrizan en el aeropuerto La Nubia de la capital caldense.

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La ruta Bogotá-Manizales pasará de tres a cinco vuelos diarios por sentido, con la incorporación de dos frecuencias adicionales durante la jornada.

A esta operación se sumarán dos vuelos diarios desde Medellín hacia Manizales y dos en sentido contrario.