Cámara por Antioquia: CD subió de 5 a 7 y PH de 2 a 3, Liberales y conservadores caen a su mínimo en 16 años

Solo bastaron 16 años para que la Cámara de Representantes por Antioquia diera un vuelco completo en su configuración. En 2010, los partidos Liberal y Conservador ejercieron su última gran hegemonía al conquistar 11 de las 17 curules disponibles; sin embargo, esa supremacía se diluyó elección tras elección. De aquel predominio pasaron a obtener siete escaños en 2014, seis en 2018 y 2022, hasta tocar fondo con solo cuatro curules el pasado domingo.
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El golpe definitivo en el tablero lo dieron el Centro Democrático y el Pacto Histórico, fuerzas que hoy no solo desplazan al bipartidismo tradicional, sino que se consolidan como los mayores polos de votación en el país y el departamento al alcanzar 10 curules entre ambos.