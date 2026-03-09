Así quedó la Cámara por Antioquia: el 76% de los representantes paisas será debutante

Solo 4 de los 17 representantes a la Cámara por Antioquia que al cierre de esta edición alcanzaban silla en el Congreso repetirían curul, lo que significa que el 76% de la participación paisa en la cámara baja para el periodo 2026-2030 será debutante. Lea acá: Así quedan repartidas las 17 curules de los representantes paisas Aunque se anticipaba una renovación, porque de los 17 representantes actuales solo 8 buscaban la reelección, el revolcón fue mayor del esperado. Solo conservarán su curul Óscar Darío Pérez y Jhon Jairo Berrío (Centro Democrático), Alejandro Toro (Pacto Histórico) y Luis Miguel López (Conservador). En la comparativa con el periodo 2022-2026, las curules por partido tuvieron la siguiente variación: el Centro Democrático pasó de 5 a 7 escaños; el Pacto Histórico pasó de 2 a 3 curules; los partidos Conservador y Liberal perdieron una silla tras saltar de 3 a 2 representantes; Creemos debutó con dos escaños y Cambio Radical mantuvo una curul, aunque esta cambió de dueño: pasaría de Mauricio Parodi a Nataly Vélez. Saldrían del mapa electoral la Alianza Verde (tenía a dos representantes) y Centro Esperanza (tenía la curul del exconcejal Daniel Carvalho). Según el profesor de Ciencia Política, Felipe Murillo, el panorama legislativo en Antioquia dejó lecturas que contrastan: mientras el Centro Democrático se consolidó como el gran ganador al sumar dos curules, los partidos Liberal y Conservador sufrieron un retroceso, aunque logran mantener su representación. En este escenario, destaca la votación histórica del Pacto Histórico en un departamento de arraigada tradición conservadora, así como la irrupción de Creemos, que obtuvo dos escaños. Se prevé que esta última colectividad actúe en estrecha alianza con el uribismo —replicando la dinámica del Concejo de Medellín donde dominan 9 de 17 curules—, lo que, sumado al apoyo conservador, conformaría una coalición de fuerza mayoritaria en el Congreso.

Centro Democrático fue el partido más votado Antioquia se ratificó como un bastión de oposición al actual Gobierno Nacional. El partido del expresidente Álvaro Uribe fue el más votado a la Cámara en el departamento con más de 739.366 votos, el 32,5% de la participación. El hoy senador Andrés Guerra Hoyos aseguró su curul en la Cámara con una votación récord de más de 113.865 votos, seguido por el exdiputado Gregorio Orjuela que superó los 91.867 sufragios. Completarían la bancada la comunicadora social de Bello Melissa Orrego Eusse, el mencionado Óscar Darío Pérez, la exdiputada Ana Ligia Mora, el exalcalde de El Santuario Juan David Zuluaga y el actual representante Jhon Jairo Berrio. El Pacto, la segunda fuerza: creció votación en 166.000 votos El Pacto Histórico tuvo un crecimiento de su participación: pasó de 224.586 votos hace cuatro años a más de 391.000 sufragios en estas elecciones, lo que le permitió pasar de 2 a 3 curules en la Cámara por Antioquia. Al representante Toro se sumarían el activista Hernán Muriel y la ingeniera de minas Verónica Estrada.

El desplome de los partidos Liberal y Conservador Las toldas liberales y conservadoras perdieron participación en la Cámara por Antioquia al pasar de 3 a 2 curules cada uno. En la antesala de la contienda había nerviosismo por la posibilidad de recibir “votos castigo”, porque sectores como los de Carlos Andrés Trujillo (Conservador) y Julián Bedoya (Liberal) están bajo la lupa por escándalos nacionales y el apoyo de algunos de sus miembros a reformas del Gobierno Petro, lo que podría desviar electores hacia otras opciones. Los Liberales pasaron de 300.970 votos en 2022 a 220.894 y lograron curul con Camilo Gómez, de los liberales de Envigado, y Diver Franco, del grupo de Julián Bedoya; mientras los conservadores pasaron de 313.603 a 202.240 y alcanzaron silla con el exdiputado Jaime Cano y el representante de Unión Familia, Luis Miguel López. El debut de Creemos El movimiento Creemos, de Federico Gutiérrez, superó los 284.000 votos que le alcanzarían para dos curules en la Cámara, a las que llegarían el exsecretario de Educación Luis Guillermo Patiño y el exconcejal de Medellín, Simón Molina.

Otras votaciones Nataly Vélez, la otrora concejal uribista, señalada de ser cercana a Daniel Quintero en su alcaldía, lideró las banderas de Germán Vargas Lleras en Antioquia y anoche lograba una curul con más de 29.505 votos, superando por menos de 2.858 votos al actual representante Mauricio Parodi. El partido siguiente en la Cámara por Antioquia fue la coalición Ahora Colombia (Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso) con 100.249 votos que se quedaría sin curules, pese a los 24.793 votos de Marcela Eusse Tobón. CD y el Pacto se codearon en votación nacional de la Cámara El Pacto fue la fuerza mayoritaria en Bogotá, Valle, Cundinamarca, Nariño y Cauca; mientras el Centro Democrático quedó de primero en Antioquia, Santander, Meta, Quindío, Casanare y Consulados. Cambio Radical ganó en Atlántico; el Partido Conservador triunfó en Bolívar, Cesar, Tolima, Guaviare y Norte de Santander; los liberales lideraron en Magdalena, Huila, Chocó, Arauca, San Andrés y Sucre; y la Alianza Verde en Boyacá. Informadas el 98,62 % de las mesas al cierre de esta edición iban más de 20,5 millones de votos, una participación del 49,81%.