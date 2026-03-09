Así quedó la Cámara por Antioquia: el 76% de los representantes paisas será debutante

Solo 4 de los 17 representantes a la Cámara por Antioquia que al cierre de esta edición alcanzaban silla en el Congreso repetirían curul, lo que significa que el 76% de la participación paisa en la cámara baja para el periodo 2026-2030 será debutante.
Aunque se anticipaba una renovación, porque de los 17 representantes actuales solo 8 buscaban la reelección, el revolcón fue mayor del esperado. Solo conservarán su curul Óscar Darío Pérez y Jhon Jairo Berrío (Centro Democrático), Alejandro Toro (Pacto Histórico) y Luis Miguel López (Conservador).
En la comparativa con el periodo 2022-2026, las curules por partido tuvieron la siguiente variación: el Centro Democrático pasó de 5 a 7 escaños; el Pacto Histórico pasó de 2 a 3 curules; los partidos Conservador y Liberal perdieron una silla tras saltar de 3 a 2 representantes; Creemos debutó con dos escaños y Cambio Radical mantuvo una curul, aunque esta cambió de dueño: pasaría de Mauricio Parodi a Nataly Vélez. Saldrían del mapa electoral la Alianza Verde (tenía a dos representantes) y Centro Esperanza (tenía la curul del exconcejal Daniel Carvalho).
Según el profesor de Ciencia Política, Felipe Murillo, el panorama legislativo en Antioquia dejó lecturas que contrastan: mientras el Centro Democrático se consolidó como el gran ganador al sumar dos curules, los partidos Liberal y Conservador sufrieron un retroceso, aunque logran mantener su representación. En este escenario, destaca la votación histórica del Pacto Histórico en un departamento de arraigada tradición conservadora, así como la irrupción de Creemos, que obtuvo dos escaños. Se prevé que esta última colectividad actúe en estrecha alianza con el uribismo —replicando la dinámica del Concejo de Medellín donde dominan 9 de 17 curules—, lo que, sumado al apoyo conservador, conformaría una coalición de fuerza mayoritaria en el Congreso.