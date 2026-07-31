Video | Resistencia bajo ruinas: hallaron con vida a Pascualina, una tortuga que estuvo más de 30 días sepultada en Venezuela

Treinta días en penumbra bajo los escombros, apretada en el último espacio disponible detrás de una estufa y cubierta por toneladas de concreto, es una de las más recientes historias de otro ser que logró sobrevivir a los terremotos en Venezuela.
Le puede interesar: Saqueos, censura y cifras bajo sospecha: el duro informe internacional sobre el manejo del régimen tras terremotos en Venezuela
Ese fue el escenario en el que la vida logró imponerse al desastre en La Guaira, donde los cuerpos de socorro concretaron el hallazgo de ‘Pascualina’, una tortuga que permanecía atrapada desde el colapso de la estructura donde habitaba.