Resguardos indígenas confinados reciben primeras ayudas

En su visita a la zona, EL COLOMBIANO comprobó que las 11 comunidades que están ubicadas en los resguardos de Chajeradó y Murindó —a tres y siete horas del casco urbano— no habían podido salir a cazar o pescar, pues el pasado 27 de agosto varios hombres del Eln les advirtieron que no podían salir al monte. “Les pusimos minas a esos paracos. No salgan después de las 6:00 de la tarde y no caminen solos, sino de a dos o tres personas juntas, porque no respondemos”, dijeron en referencia a los enfrentamientos que en días anteriores habían sostenido con el Clan del Golfo.

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, dijo que “hasta que se aclare la situación, que es muy confusa por lo lejos que ellos viven, les enviamos ayudas”. Lo que no aclaró el mandatario es por cuánto tiempo se mantendrán esos auxilios.