Restringen el paso en zona rural de Sopetrán por presencia de babillas: ¿qué está pasando?

La presencia de babillas en un sector rural del corregimiento de Córdoba, en Sopetrán, Occidente antioqueño, encendió las alertas entre las autoridades y los habitantes de la zona. Una vez expuesto el caso, la Alcaldía de Sopetrán informó que el área donde se han observado los reptiles fue delimitada y señalizada previamente para evitar el acceso de los ciudadanos y disminuir la posibilidad de incidentes. Lea más: ¡Lamentable! Hallan cuatro manatíes antillanos muertos en Barrancabermeja; investigan contaminación El objetivo, según la alcaldía, es reducir el riesgo de encuentros entre la comunidad y estos animales silvestres, al tiempo que se determina qué medidas de manejo deben adoptarse. A la par, la administración municipal adelanta gestiones con Corantioquia y las entidades ambientales competentes para evaluar las circunstancias y establecer las acciones adecuadas para el manejo de los animales.

Habitantes piden atención para el sector

Además de la preocupación por las babillas, los residentes solicitan que se revise el estado ambiental del lugar.

Según varios testimonios, la presencia de zancudos y roedores en las aguas cercanas también es otro motivo de inquietud para quienes viven o transitan por el sector. “Es una zona que necesita una intervención urgente porque la verdad sentimos que ha estado abandonada. Ojalá la alcaldía no deje que coja ventaja porque cada vez puede aumentar más el riesgo”, manifestó un habitante, quien advirtió que la presencia de estos animales genera temor entre las familias, especialmente por la posibilidad de que los niños se acerquen al área delimitada. Además, la comunidad insistió en que la intervención debe contemplar las condiciones generales de la zona y no limitarse únicamente a impedir el acercamiento a los reptiles.

¿Qué hacer si encuentra una babilla?

La Alcaldía de Sopetrán pidió a la ciudadanía mantener la calma ante cualquier avistamiento y evitar acciones que puedan poner en peligro tanto a las personas como a los animales. Entre las principales recomendaciones están no acercarse para tomar fotografías, no intentar tocar ni capturar a los reptiles y abstenerse de arrojarles alimentos. También se debe evitar perseguirlos o tratar de ahuyentarlos por cuenta propia. Entérese: Dos nuevas martejas rescatadas revelan los peligros del cautiverio de fauna silvestre en el Valle de Aburrá En caso de observar una babilla, se recomienda mantenerse a una distancia segura y reportar la situación a las autoridades correspondientes para que evalúen cómo proceder. Hasta el momento, la información entregada por el municipio no precisa cuántas babillas han sido observadas ni cuál puede ser su tamaño promedio. Tampoco se ha anunciado una fecha para concluir la evaluación ambiental.

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