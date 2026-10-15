En plena obra del intercambio vial de Mayorca en Envigado encontraron rieles del ferrocarril de Antioquia

En medio de las obras del intercambio vial de Mayorca, el monitoreo arqueológico identificó un tramo de 20 metros de carrilera con traviesas de concreto y rieles metálicos. Por su ubicación, los rieles harían parte del antiguo Ferrocarril de Antioquia. Serían, según expertos, un “bracito” del Ferrocarril de Amagá, aunque aún no se conoce su antigüedad. Alrededor de la excavación se armó un caos vehicular de vecinos curiosos y conductores que mermaban la velocidad para detallar qué había ahí. Los obreros, muy jóvenes, preguntaban qué eran esos rieles. La línea férrea hasta Amagá tuvo un trazado de Medellín a Caldas, que desde 1927 y hasta cerca de 1981 unió el Ferrocarril de Antioquia con el de Amagá y completó la ruta hacia el Pacífico. Por eso, el hallazgo despierta el interés de historiadores y aficionados al ferrocarril, pues podría aclarar buena parte de esa historia.

Un tramo de 20 metros

Laura Quintero, supervisora del contrato de la obra por parte de la empresa DESur, contó que, durante las excavaciones para el tramo vial de la glorieta, el constructor alertó el hallazgo cuando empezaron a emerger los rieles. A Quintero le resulta raro que solo sean 20 metros, que no aparezca más trazado a lo largo del alineamiento. Cree que quizá otros tramos se retiraron en intervenciones pasadas en la avenida Las Vegas. Explicó que el concreto no facilita identificarlos, porque el asfalto se pega a él y se puede terminar retirando junto con el pavimento. Afirmó que por ahora los rieles no se identifican como patrimonio arqueológico, porque no tienen 100 años, y aún están revisando si podrían ser patrimonio cultural. Quintero agregó que el método constructivo es muy nuevo en la ingeniería, pues las traviesas son postensadas. Esta es una técnica en la que tensan cables de acero de alta resistencia después del vaciado del hormigón para generar piezas de concreto con mayor capacidad de carga. Este método se estandarizó en la construcción en 1960, décadas después de las inauguraciones de varias de las estaciones del ferrocarril, así que creen que no pueden tener muchos años de antigüedad. Quintero también explicó que están preparando un reporte a la entidad competente —el Instituto Colombiano de Antropología e Historia— para que defina qué hacer. Si la entidad propone recuperarlos, decidirán dónde disponerlos. Mientras tanto, la obra continúa y el elemento sería retirado a la espera de la respuesta. Lea más: Hechos que estremecieron a Antioquia: el último día que rodó el ferrocarril

¿Cuál es su origen?

Carlos López, un apasionado por la historia del Ferrocarril de Antioquia, recuerda que estos rieles y traviesas modernos fueron resultado de unas obras realizadas por un convenio con el Metro. Pablo Higuita, reconocido maquinista de la locomotora 8 de Cisneros, también adhiere con ese relato. Según cuenta, cuando empezó la construcción del Metro de Medellín, el consorcio Metromed tuvo el compromiso de rehabilitar o reubicar las vías férreas que se vieran afectadas por las obras. ”Mucha de la parte de la vía original del ferrocarril pasaba donde ahorita está el Metro. En la parte del norte y en la parte del sur se tuvo que mover mucho material” afirmó. Según explicó, este tramo que fue encontrado en Mayorca sería de la misma que se encuentra paralela al río, hecha con traviesas de concreto. De ser así, su antigüedad sería de cerca de 40 años. EL COLOMBIANO consultó con la empresa y al cierre de esta nota no había respondido. Según él, por esa carrilera no pasó ningún vehículo férreo, aunque por el sector sí pasó el ferrocarril. Cuando se hizo, a comienzos de los años 2000, ya no había trenes en ese corredor. Sin embargo, esto aún no ha podido ser confirmado por fuentes oficiales. López también recuerda que la vía del antiguo ferrocarril iba desde el centro comercial Mayorca hasta cerca de la calle 77, por la avenida Las Vegas, y que aún estaba la estación José Félix de Restrepo, la de Sabaneta. Según él, se perdió al ampliar la avenida y al construir la segunda etapa del centro comercial.

Un ferrocarril con tramos inciertos

El Ferrocarril de Amagá fue la línea que unió a Medellín con el suroeste y el río Cauca. La Compañía Ferrocarril de Amagá nació el 12 de agosto de 1907, y hacia 1911 ya había un tramo con estaciones y paraderos en El Poblado, Aguacatala, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Ancón, La Tablaza y Caldas. El tren llegó a Amagá el 23 de diciembre de 1914 y a Angelópolis en 1917. En la década de 1920 el sistema quedó en manos del Ferrocarril de Antioquia y en 1933 la línea llegó a La Pintada. Con el empalme con el Ferrocarril del Pacífico, Antioquia quedó unida con el Cauca y el Pacífico. Ese ramal dejó de rodar de forma paulatina después de que, en 1972, una creciente del río Cauca se llevó un tramo en La Pintada y la Nación, a cargo de Misael Pastrana, no lo recuperó. Finalmente, en 1986 el ferrocarril dejó de operar y en el año 2000 también se acabó El Expreso del Sol, el tren que iba de la ahora Estación Caribe hasta Puerto Berrío. Eso se marcó el fin de la era ferroviaria de Antioquia. Hoy parte de su recorrido por el Valle de Aburrá es difícil de seguir, y de ahí el interés por cada pieza que aparece.

El sueño de volver

Desde hace un par de años, el Ferrocarril de Antioquia vuelve a estar en la conversación pública como un ideal de futuro. En julio de este año, durante las mesas de empalme entre el gobierno entrante y la Gobernación de Antioquia, el entonces presidente electo, Abelardo de la Espriella, confirmó que dos financiadores de Estados Unidos, la DFC y el Exim Bank, tienen interés en el Ferrocarril de Antioquia. Su ministro de Comercio, Mauricio Gómez, dijo que ya había una reunión con ambas entidades. El gobernador, Andrés Julián Rendón, le había planteado “el sueño” de revivirlo, en una primera etapa entre Bello y Puerto Berrío. La Asamblea aprobó en enero vigencias futuras excepcionales para este proyecto por 1,69 billones de pesos, a precios de 2028, con un horizonte de ejecución entre 2028 y 2056. Aún está por definirse si el departamento arranca por el tramo Bello-Barbosa o busca un socio privado para todo el corredor del Tren del Río, entre Caldas y Puerto Berrío. Entérese: Dos ‘gigantes’ de EE. UU. le ponen el ojo al Ferrocarril de Antioquia, ¿quiénes son y cómo sería? Bloque de preguntas y respuestas