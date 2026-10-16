El mapa de poder de los Alcocer y sus tentáculos en el gobierno Petro, ¿hasta dónde llegaron?

Aunque Verónica Alcocer, según Gustavo Petro, lleva “años” separada del expresidente —quien es el padre biológico de sus dos hijas y padre putativo de su hijo mayor—, los líos mediáticos y judiciales que le quedaron tras ser la primera dama entre 2022 y 2026 la siguen persiguiendo. Sobre todo porque este año quien fuera su amiga, la española Eva Ferrer, la ha señalado de la presunta comisión de delitos, entre los que hay hasta tráfico de armas y negocios con Venezuela. La Fiscalía investiga, mientras se siguen conociendo contratos de los familiares de Alcocer con el Estado.

El ente acusador adelanta una indagación en la que aparece mencionada Alcocer por esos señalamientos.

Además, EL COLOMBIANO constató que la Fiscalía mantiene una indagación en curso por lo afirmado por Ferrer; la acción judicial inició con los audios revelados el 1 de agosto por Semana.

Le puede interesar: Petro denunciará a Angie Rodríguez y a Eva Ferrer por señalamientos contra Verónica Alcocer

De hecho, la también exasesora presidencial ha sido citada tres veces a esa entidad para que amplíe su denuncia y presente pruebas. Aunque incumplió la más reciente citación —este miércoles 14 de octubre—, su abogado asegura que Ferrer se mantendrá en lo que ha denunciado.

Por su parte, la exprimera dama, por medio de su apoderado, manifestó que volvió a acudir a la Fiscalía para reiterar su disposición de colaborar con la justicia. También sostuvo que se pretende vincularla con hechos que habrían ocurrido en Venezuela a partir de versiones de terceros y no de información que provenga de su conocimiento directo. Alcocer confirmó que fue informada sobre la existencia de una indagación a cargo de la Dirección Especializada contra la Corrupción.

Vale recordar que los señalamientos de Eva Ferrer hablaron de que Alcocer era la jefa de una “banda” y que tenía varios familiares que, presuntamente, le servían de “testaferros”. En ese sentido, formuló acusaciones sobre posible malversación de recursos públicos, cobros relacionados con nombramientos en el Gobierno y supuestas operaciones financieras. Sin embargo, hasta el momento, la veracidad de estas afirmaciones debe ser esclarecida ante las autoridades.

Uno de los familiares mencionados es el diputado de Sucre, Mario Fernández Alcocer, quien negó haber tenido negocios con el empresario catalán Manel Grau, pese a reconocer que se reunió con él y con su prima. Así mismo, rechazó las versiones que relacionan su fallida aspiración a la Gobernación de Sucre con recursos provenientes de Caracas y anunció que prepara una declaración con sus abogados.

Otro familiar mencionado es Santiago Rafael Alcocer Vélez, empresario del sector automotor y vinculado a Country Motors, compañía que ha suscrito contratos con entidades públicas.