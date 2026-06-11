Nació el hijo de Blessd: así lo presentó en redes sociales y mostró las primeras fotos del bebé

El cantante colombiano Blessd vive uno de los momentos más especiales de su vida. Este 11 de junio de 2026, el artista antioqueño anunció el nacimiento de su primer hijo y compartió en redes sociales las primeras fotografías del bebé, imágenes que rápidamente se llenaron de mensajes de felicitación por parte de seguidores, amigos y colegas del mundo del entretenimiento.

A través de sus plataformas digitales, el intérprete de éxitos como Mírame mostró algunos instantes relacionados con la llegada de su hijo. Aunque no reveló mayores detalles sobre el parto ni sobre las primeras horas del recién nacido, las fotografías dejaron ver la felicidad que atraviesa la familia en este nuevo capítulo.

La publicación no tardó en generar reacciones. Entre los mensajes destacados apareció el del creador de contenido Westcol, quien felicitó al cantante por convertirse en padre. Miles de seguidores también celebraron la noticia y expresaron sus mejores deseos para el artista y su familia.