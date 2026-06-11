Escenarios con voz de mujer: Congreso aprobó la ley ‘Súbeles a Ellas’, una apuesta femenina en la música colombiana

Durante la sesión de este jueves 11 de junio, el Congreso de la República aprobó la ley llamada ‘Súbeles a Ellas’, una normativa que busca cerrar las brechas de género que hay actualmente en la industria musical del país.
Le puede interesar: Exclusivo | “Me exigía mínimo 5.000 votos”: denuncian a senadora Berenice Bedoya por exigir “meta de votos” a miembros del partido ASI
La iniciativa, liderada por el representante a la Cámara por Antioquia, Daniel Carvalho, establece por primera vez en Colombia un porcentaje mínimo de participación para las mujeres artistas en espectáculos públicos musicales financiados en su totalidad con recursos públicos.
Esta medida responde a una realidad persistente en el sector cultural colombiano, donde la presencia femenina en festivales y conciertos suele estar apenas entre el 20 % y el 30 %, llegando en algunos eventos a ser inferior al 10 % o incluso inexistente.
Con esta ley, el país busca corregir las desigualdades históricas que han limitado el acceso de las mujeres a los escenarios, las oportunidades laborales y los procesos de visibilización que hay en todo el país.