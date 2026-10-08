Cámaras permitieron captura de ladrones en Medellín tras robar joyas en Envigado

El uso de tecnología al servicio de la seguridad volvió a ponerse a prueba en las últimas horas en el Valle de Aburrá con resultados positivos al lograr las autoridades capturar a tres hombres que presuntamente habrían acabado de cometer un hurto.

Según el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, coronel Richard Raúl Fajardo, los tres sujetos habrían entrado en un apartamento de Envigado mediante la modalidad de ventosa, la cual consiste en penetrar bien por las paredes o por el techo. Luego sustrajeron joyas por un valor aproximado de once millones de pesos y se dieron a la fuga en un carro. Para ello aprovecharon que los residentes no se encontraban presentes.

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El detalle que torció su suerte es que al salir fueron detectados y el vehículo fue seguido a través de las cámaras de seguridad durante todo su recorrido hasta su destino final, en el occidente de Medellín.

“El seguimiento a través de cámaras y circuitos cerrados de televisión permitió establecer las características de este automotor, orientar a las patrullas en terreno y anticipar su desplazamiento hacia Medellín; fue así como en el barrio Belén San Bernardo interceptamos el vehículo y capturamos a los tres ocupantes”, explicó el coronel Fajardo.

Se trataba de tres hombres de 23, 32 y 35 años que fueron dejados por la Policía a disposición de la Fiscalía y tendrán que responder por el delito de hurto calificado y agravado.

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Durante la verificación del carro, los uniformados encontraron 204 objetos de joyería avaluados en más de 11 millones de pesos, que corresponderían a lo robado momentos antes en el apartamento de Envigado.

Aparte de la aprehensión de los tres presuntos ladrones, las autoridades decomisaron el auto que habrían utilizado para cometer el acto ilícito.

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