Sobre su familiaridad con el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, Ramírez ha dicho que tiene amplias diferencias políticas con él: “Somos primos hermanos, eso no se puede negar. Pero somos dos personas completamente diferentes, con procesos políticos aparte. Yo me distancio mucho de la forma como Daniel ha gobernado a Medellín, aunque respeto y admiro cómo logró llegar a la Alcaldía de Medellín. Mi proyecto político no nace ahora: es un proyecto que he venido construyendo a pulso desde hace 12 años en el sector público. Daniel apenas llegó a la Alcaldía de Medellín hace cuatro años”, afirmó.