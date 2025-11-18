x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Lo habrían citado a falso trabajo para reclutarlo en el Clan del Golfo en el Bajo Cauca

La víctima fue rescatada por el Ejército, en un operativo realizado en El Bagre, Antioquia.

  • El ciudadano fue puesto bajo protección de la Fuerza Pública tras un operativo. FOTO: Cortesía Ejército Nacional
    El ciudadano fue puesto bajo protección de la Fuerza Pública tras un operativo. FOTO: Cortesía Ejército Nacional
El Colombiano
El Colombiano
18 de noviembre de 2025
bookmark

A través de engaños, un hombre oriundo del departamento de Huila habría sido secuestrado por el Clan del Golfo y por poco reclutado en una estructura armada de ese grupo en la subregión del Bajo Cauca antioqueño.

Le puede interesar: Golpe a las disidencias de las Farc en Antioquia: capturan a segundo cabecilla de la comisión de Primo Gay

Según narraron las autoridades, el caso comenzó en el municipio de La Plata, Huila, cuando la víctima fue contactada para una supuesta oferta de trabajo en el municipio de El Bagre, en Antioquia.

Sin embargo, al llegar a la zona, el hombre fue secuestrado, presuntamente por una subestructura del Clan del Golfo.

“El hombre se desplazó hasta esta zona, proveniente del municipio de La Plata, Huila, tras ser engañado con una falsa oferta de trabajo remunerado. Mientras estuvo privado de la libertad fue sometido a constantes maltratos físicos, psicológicos y amenazas de muerte si intentaba huir del lugar”, narró el Ejército en un comunicado.

Siga leyendo: Víctimas de minas en Anorí debieron ser trasladadas en helicóptero Ángel de la FAC

La Fuerza Pública fue alertada de la desaparición del hombre e inició una investigación en la que logró determinar que el hombre estaba en la subregión del Bajo Cauca antioqueño.

Fue así como soldados del Batallón de Selva N.° 57, de la Décima Primera Brigada del Ejército y la Policía Nacional desplegaron un operativo de rescate.

La acción, por fortuna, coincidió con un escape exitoso de la víctima de sus captores.

“Las autoridades activaron los protocolos de búsqueda y, gracias a su oportuna intervención, ubicaron al ciudadano, quien momentos antes había logrado escapar en un descuido de sus captores”, señaló el Ejército, que sostuvo en su comunicado que la estructura detrás del secuestro sería la subestructura Uldar Cardona Rueda.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida