Lo habrían citado a falso trabajo para reclutarlo en el Clan del Golfo en el Bajo Cauca

A través de engaños, un hombre oriundo del departamento de Huila habría sido secuestrado por el Clan del Golfo y por poco reclutado en una estructura armada de ese grupo en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Le puede interesar: Golpe a las disidencias de las Farc en Antioquia: capturan a segundo cabecilla de la comisión de Primo Gay Según narraron las autoridades, el caso comenzó en el municipio de La Plata, Huila, cuando la víctima fue contactada para una supuesta oferta de trabajo en el municipio de El Bagre, en Antioquia.

Sin embargo, al llegar a la zona, el hombre fue secuestrado, presuntamente por una subestructura del Clan del Golfo. “El hombre se desplazó hasta esta zona, proveniente del municipio de La Plata, Huila, tras ser engañado con una falsa oferta de trabajo remunerado. Mientras estuvo privado de la libertad fue sometido a constantes maltratos físicos, psicológicos y amenazas de muerte si intentaba huir del lugar”, narró el Ejército en un comunicado. Siga leyendo: Víctimas de minas en Anorí debieron ser trasladadas en helicóptero Ángel de la FAC La Fuerza Pública fue alertada de la desaparición del hombre e inició una investigación en la que logró determinar que el hombre estaba en la subregión del Bajo Cauca antioqueño.