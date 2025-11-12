Golpe a las disidencias de las Farc en Antioquia: capturan a segundo cabecilla de la comisión de Primo Gay

La acción fue liderada por tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4, adscritas a la Cuarta Brigada, en el corregimiento Travesías del municipio de Briceño, zona donde la estructura ha mantenido presencia, sembrando terror y generando el desplazamiento de cientos de familias.

En una operación conjunta entre el Ejército y la Policía Nacional fue capturado alias Tatareto, uno de los hombres de confianza y mano derecha de alias Primo Gay, uno de los cabecillas principales del frente 36 de las disidencias de las Farc, en el norte de Antioquia.

Así fue la captura de dos de los hombres de confianza de alias Primo Gay en el Norte de Antioquia. FOTO: Cortesía Cuarta Brigada del Ejér

“Alias Tatareto tendría más de una década de trayectoria delictiva participando en acciones criminales de intimidación , extorsión y control territorial en varios municipios del Norte antioqueño”, explicó el brigadier general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, comandante de la Cuarta Brigada.

Alias Tatareto, es señalado de ser el segundo cabecilla de la comisión armada bajo el mando de alias Primo Gay y según las autoridades, tendría más de 10 años de trayectoria criminal en distintos municipios del Norte de Antioquia.

En el operativo, también fue capturado alias el Gordo, quien, al parecer, era el hombre de confianza de alias Tatareto y llevaría al menos de seis años dentro de la estructura. Ambos estarían presuntamente vinculados con los recientes hechos de violencia ocurridos en Briceño y de haber participado en el homicidio de un campesino que había retornado a su finca para alimentar su ganado.

En el desarrollo de la operación, las tropas lograron rescatar a un habitante de la región que habría sido secuestrado por el grupo ilegal. El ciudadano fue liberado y puesto a salvo por los uniformados.

De acuerdo con labores de inteligencia militar, los capturados también estarían involucrados en amenazas y extorsiones a trabajadores del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, así como en la instalación de artefactos explosivos improvisados sobre el eje vial que comunica Travesías con El Hoyo, con el fin de atacar unidades del Ejército que cumplían labores de seguridad.

Asimismo, habrían participado en un atentado con explosivos contra la infraestructura del proyecto hidroeléctrico de Chorreritas, en el municipio de San Andrés de Cuerquia, como represalia por el no pago de extorsiones.

Durante la ofensiva se incautaron de un arma de fuego y varias municiones, que junto con los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía para los actos urgentes y el proceso de judicialización.

El Ejército destacó que este resultado representa un golpe contundente contra el Frente 36, al debilitar su capacidad logística y armada. Alias Tatareto era considerado un hombre clave dentro del componente militar de la organización y contaba además con una larga experiencia en el manejo de explosivos y la planificación de ataques.

Con esta captura, según las autoridades, también se afecta la red de extorsiones con la que la estructura obtenía recursos de ganaderos, mineros y comerciantes de la región.

