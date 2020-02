Asesinato de presunto ladrón colmó la paciencia del alcalde Quintero

El homicidio a balazos de un ciudadano en la comuna 13 de Medellín, al que los asesinos le dejaron un letrero que decía “siga robando h.p.”, colmó la paciencia del alcalde Daniel Quintero, quien megáfono en mano se fue lanza en ristre contra los verdugos.

El crimen ocurrió en la tarde de este jueves en la frontera de los barrios San Javier N°1 y La Pradera, donde la víctima fue Wilmar Alonso Sánchez Gutiérrez, de 32 años y ayudante de construcción.

Al enterarse de lo sucedido, el mandatario local, en compañía del comandante de la Policía Metropolitana, general Eliécer Camacho, subió al lugar de los hechos. A las 7:00 p.m., parado en la calle y valiéndose del megáfono de una patrulla, les dio el sentido pésame a los familiares e instó a la comunidad a colaborar con información para resolver el caso.

“Nos duele toda muerte, no importa qué haya hecho, las madres lloran igual a sus hijos. Si alguien roba, lo mejor que debemos hacer es entregarlo a las autoridades. No vamos a permitir que alguien se tome ese derecho de impartir justicia, para eso tenemos a los jueces, y si había cometido un delito, lo tenían que entregar a la Policía y no tomarse la justicia por mano propia”, aseveró.

En su discurso improvisado, Quintero recordó que su Administración tiene destinada una recompensa de hasta $10 millones por información que conduzca a la captura de asesinos, y reiteró: “En Medellín no se tolera el homicidio de ninguna clase, esa no es la forma de hacer justicia, para eso están Dios y la Policía”.

“¡Acabemos con ese cuento de que hay unas personas de civil que se creen las dueñas y todo el mundo tiene que hacerles caso, pues no, todo el que comete un homicidio va a ser capturado, o le toca irse, porque aquí los que mandamos somos la Alcaldía y la Policía!”, afirmó. Acto seguido, le pidió al general Camacho que no descansara hasta poner tras las rejas al victimario de Wilmar Sánchez.

En su cuenta de Twitter, Quintero detalló que el difunto “al parecer robó bicicleta días atrás, quedando registrado en redes. Muchos pidieron su muerte”.

Racha negativa

El caso de la comuna 13 fue el tercer homicidio registrado en Medellín este jueves 13 de febrero. A las 11:30 a.m. fue hallado el cadáver de un joven en inmediaciones del Cerro El Volador, que en principio fue registrado como NN afrodescendiente de 15 a 18 años de edad.

El coronel Jorge Salinas, comandante del Distrito Noroccidental de la Policía Metropolitana, explicó que el hallazgo fue reportado por un celador, quien encontró el cuerpo cuando hacía la ronda. Al parecer presentaba heridas de arma de fuego.

Un par de horas después, en el barrio Roblemar del corregimiento San Cristóbal, acribillaron a tiros a un adolescente de 17 años. Lo trasladaron a la unidad intermedia de La Aurora, pero no fue posible salvarlo.

Además de estos tres casos, al mediodía fue rescatado un cadáver NN masculino en aguas del río Medellín, al lado de la Universidad de Antioquia. Los técnicos judiciales registraron el episodio como “muerte por establecer”, por lo que no lo sumaron a la estadística de homicidios, hasta no saber el resultado de la necropsia.

El día anterior, en un bosque del cerro La Asomadera, a un costado del barrio Loreto, seis hombres sometieron a dos jóvenes de 20 años y los ejecutaron con disparos en la cabeza. Se llamaban Andrés Camilo Garcés Rodríguez y Santiago Zapata Zuluaga.

