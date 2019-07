Futbolista niega relación con trama de corrupción militar

“Yo soy un hombre de bien. Mis actuaciones están a la vista de la gente, todos saben lo que hago, cuándo entreno, cuándo viajo. En ningún momento me han llamado de la Fiscalía, pero no tengo nada que esconder”, dijo el futbolista Andrés Felipe Cadavid Cardona , sentado en la oficina de su negocio El Viejo Oeste, en cercanías a la sede de la Cuarta Brigada en Medellín.

“Mi pasión por las armas viene desde niño. Tenía una colección de pistolitas de agua colgadas en la pared. En 2015, cuando jugaba en Bogotá, un coronel muy hincha de Millonarios supo de ese gusto y me ayudó a entrar a un club de tiro”, refirió Cadavid, y mostró su carné de la Asociación de Coleccionistas de Armas San Jorge, con sede en la Capital.

A quienes investigan este caso les llamó la atención que un futbolista tuviera el permiso para usar cuatro fusiles, cuatro pistolas, una subametralladora y una escopeta. Preguntado sobre esto, enseñó los salvoconductos de cada una de sus armas y agregó que “la ley permite que uno como coleccionista tenga la cantidad de armas que quiera, hasta un tanque de guerra se podría. Un coleccionista que conozco tiene 200 armas”.

El abogado Beltrán precisó que esas armas actualmente están fuera de la ciudad, en un lugar seguro.

En 2015 Cadavid comenzó a practicar polígono en Milipol Ltda, donde conoció a uno de los accionistas, Alexánder Giraldo Santa, quien tiene permiso para porte de 42 armas.

“Él me dijo que quería montar un negocio así en Medellín. Vi la oportunidad de invertir en algo que me apasionaba y nos asociamos. Al principio él era quien administraba, porque yo por mi profesión me mantenía viajando”, relató el jugador.

El Viejo Oeste comenzó a funcionar en 2016 con cinco armas amparadas y autorización para capacitar a los ciudadanos que deben aportar el requisito de un curso básico para aspirar a conseguir un arma amparada por el DCCA.

La compañía tuvo su primera mención en un expediente el 22 de mayo de 2018, cuando en las afueras del local hubo un tiroteo en el que resultaron heridos Mauricio Zapata Orozco (“Chicho”), cabecilla de la banda “la Terraza”, y un empleado de El Viejo Oeste, por una esquirla de bala en un pie. El atentado contra Zapata, según la Policía, se debió a un ajuste de cuentas de la mafia.

“Yo no conozco a ese señor (‘Chicho’). Esos hechos no fueron adentro del negocio, por eso a mí ni siquiera me llamaron de la Fiscalía esa vez”, acotó Cadavid.

El 12 de agosto de 2018, en una tienda del barrio Goretti del municipio de Bello, sicarios mataron a dos escoltas del socio Alexánder Giraldo: el soldado profesional retirado Jerson González Cabrera y el exagente del DAS y del CTI José Daniel Álvarez Villamizar.

Los motivos del doble homicidio no han sido esclarecidos por las autoridades, pero después de eso Giraldo partió de Medellín y le vendió sus acciones a Cadavid, con lo que este quedó como único dueño.

Su madre Yenny Cardona asumió como representante legal en septiembre de 2018. Aseveró que desde que tiene las riendas del establecimiento nunca han tenido sanciones “ni pérdida ni descuadre de inventario, jamás”.

Sobre las investigaciones que involucran a funcionarios del DCCA y la Cuarta Brigada, ella y su hijo repitieron que no les han pedido sobornos para los trámites y que sus libros de contabilidad están abiertos para las autoridades que lo soliciten.

Este diario buscó la versión del exsocio Giraldo, pero no hemos obtenido respuesta. En Milipol Ltda indicaron que ya no es propietario. Nuestras páginas están disponibles para conocer su opinión.

Beltrán, el abogado de Cadavid, declaró ayer que la semana pasada fue a la Fiscalía Seccional de Medellín y dialogó con una de las fiscales del caso. “Le dije que mi cliente estaba dispuesto a rendir una versión, pero me contestó que no es necesario que él se presente, pues no está oficialmente vinculado a la investigación, que apenas está en etapa preliminar”.