En Altavista denuncian riesgo en cerca de 20 viviendas por caída de gaviones

Señaló que los gaviones son estructuras con más de 40 años de construidas en piedra y enmallado, lo que ya es obsoleto e inseguro.

El colapso afecta un largo trayecto de Altavista, desde los sectores Buga hasta Patio Bonito.

“El gavión caído está en la ribera de la quebrada y el peligro es que haya una creciente que lo arrastre y cause una tragedia de proporciones que no me quiero imaginar”, planteó Jorge Valentín mientras espera que los organismos de socorro y las autoridades tomen, por fin, los correctivos del caso.