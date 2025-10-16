Sicarios de periodista en Envigado pagarán 17 años y medio de cárcel

Luego de llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, los tres sicarios involucrados en el asesinato de la periodista María Victoria Correa y su hermana fueron condenados a 17 años y seis meses de cárcel. En contexto: Asesinos de periodista María Victoria Correa y su hermana en Envigado, Antioquia, aceptaron su culpa en el crimen Según confirmó la Fiscalía este miércoles, la condena se produjo luego de que los tres implicados aceptaran los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones agravado.

El ente acusador añadió que los involucrados aparecen identificados como Juan Camilo Carvajal Burbano, alias Gafas; Deiby Yulián Posso Pretel, alias Cali; y Yuván Daniel Arenas Gómez, alias El Mello. Lea también: Así ocurrió el crimen de la periodista María Victoria Correa y su hermana dentro de una panadería en Envigado Cabre recordar que el crimen de la comunicadora y docente Correa Ramírez, y su hermana María Norelia Correa, se perpetró hacia el mediodía del pasado 28 de marzo en una panadería de Envigado.

Mientras conversaban en una mesa, las víctimas fueron abordadas por dos hombres, quienes desenfundaron sus armas de fuego para atacarlas. Siga leyendo: Por una herencia de $3.000 millones habrían matado a periodista y su hermana en Envigado Mientras el primero falló en su intento por culpa de problemas en su arma, el segundo apareció en escena y atacó a las tres mujeres.