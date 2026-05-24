Con Inteligencia Artificial, Medellín busca anticiparse a los desastres naturales

En la madrugada del 24 de junio de 2025, en el sector Granizal, entre el sonido de las gotas cayendo sobre las tejas de zinc y el barro de las vías, se escuchó un rugido. Las casas temblaron. Algunos salieron y vieron un río de lodo que venía montaña abajo: cerca de 75.000 metros cúbicos de tierra corriendo, removiendo árboles, casas y vidas. 27 personas fallecieron; familias enteras aplastadas bajo la montaña. Esta tragedia volvió a traer la pregunta de siempre: ¿cómo prevenir este tipo de desastres? Lea también: Por grabar para redes y no llamar al 123, atención de emergencias en Medellín se ha retrasado Sobre esa pregunta trabaja el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (Dagrd), que encontró en los avances tecnológicos actuales una respuesta que, dicen, no existe en ninguna otra ciudad del mundo.

Mapa estático; riesgo dinámico

Durante décadas, la gestión del riesgo en Colombia se construyó sobre mapas estáticos. El que tiene Medellín data de 2015. El problema es que han pasado once años. “El riesgo no es estático, el riesgo es completamente dinámico”, dice Carlos Andrés Quintero Monsalve, director del Dagrd. Una zona que ese mapa catalogaba como amenaza baja por movimiento en masa terminó con un deslizamiento en Las Estancias, en la comuna 8. Las lluvias saturaron el terreno; alguien hizo un banqueo encima. El mapa siguió estático. Esa brecha es la que busca cerrar el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo y Desastres de Medellín (Sirmed).

La columna vertebral

El Sirmed integra lo que antes funcionaba desconectado: las visitas de inspección técnica de ingenieros y geólogos, el histórico de 8.000 emergencias anuales, los mapas del Plan de Ordenamiento Territorial, las obras de reducción del riesgo de distintas secretarías y los datos en tiempo real de sensores en las laderas más críticas. Ver el riesgo ya no es consultar una fotografía del pasado, sino un modelo dinámico que se transforma a medida que cambia la ciudad. Siga leyendo: Medellín usa inteligencia artificial para prevenir el bajo peso en recién nacidos Desde octubre de 2025, cualquier habitante puede entrar a la página del Sirmed, escribir la dirección de su casa y saber qué escenarios de riesgo enfrenta: si hay amenaza de deslizamiento, una fuente hídrica enterrada bajo la cuadra o industrias con materiales peligrosos cerca. Lo que antes requería ir a la Secretaría de Planeación y descifrar mapas técnicos, hoy está disponible en segundos.

Anticiparse, no solo responder

El verbo rector del Sirmed es anticipar. Para lograrlo, el sistema avanza en el modelo Kraken: una integración de sensores de movimiento en masa, pluviómetros y datos históricos que alimenta modelos predictivos capaces de advertir, antes de que ocurra, que una ladera está en riesgo. Cuando los sensores detectan que el nivel de una quebrada sube por encima de ciertos umbrales, el sistema activa automáticamente una cadena de llamadas a líderes comunitarios. Medellín tiene hoy doce sistemas de alerta temprana comunitaria. Planean llegar a cuarenta antes de terminar este periodo de gobierno. En alianza con la Universidad Eafit, el Dagrd está desarrollando sensores remotos de movimiento en masa superficiales que entregarán información en tiempo real sin que nadie tenga que ir a medirlos físicamente. “En Latinoamérica no hay nada igual”, dice Quintero Monsalve.

El sistema ya tiene casos que lo respaldan. En Santa Rita, San Antonio de Prado, el monitoreo permitió evacuar preventivamente a 380 familias, hacer las obras necesarias y devolverle la gente a sus casas. En Granizal, aunque la tragedia no pudo evitarse, el sistema permitió georreferenciar las viviendas sepultadas y guiar la búsqueda de cuerpos.

Tecnología para la comunidad

El Centro Nacional de Preparación para Desastres de la Universidad de Columbia señala que la inteligencia artificial, cuando se despliega de manera responsable, puede ayudar a los tomadores de decisiones a actuar más rápido y con mayor eficiencia, reduciendo costos humanos y económicos. Eso es exactamente lo que busca el Sirmed con dos herramientas programadas para lanzarse el 30 de junio: la aplicación móvil Sirmed Box y un agente de inteligencia artificial —similar a un ChatGPT, pero entrenado exclusivamente en gestión del riesgo— que cualquier ciudadano podrá consultar. El siguiente paso es que anticipe cruzando datos y avise antes de que ocurra el deslizamiento. “Queremos llegar mucho antes”, dice el director. Lea además: Horasis aterriza en Medellín: la ciudad se posiciona como hub latinoamericano de inteligencia artificial, inversión e innovación El sistema también construye gemelos digitales de los barrios con sistemas de alerta temprana: réplicas tridimensionales con casas, quebradas, rutas de evacuación y puntos de encuentro, asociadas a videojuegos de realidad aumentada donde el habitante puede ver, en tiempo real simulado, cómo crece la quebrada cuando llueve. “De nada sirve la tecnología si la ciudadanía no se apropia de ella”, dice Quintero Monsalve.

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