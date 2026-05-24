Con Inteligencia Artificial, Medellín busca anticiparse a los desastres naturales

En la madrugada del 24 de junio de 2025, en el sector Granizal, entre el sonido de las gotas cayendo sobre las tejas de zinc y el barro de las vías, se escuchó un rugido. Las casas temblaron. Algunos salieron y vieron un río de lodo que venía montaña abajo: cerca de 75.000 metros cúbicos de tierra corriendo, removiendo árboles, casas y vidas. 27 personas fallecieron; familias enteras aplastadas bajo la montaña. Esta tragedia volvió a traer la pregunta de siempre: ¿cómo prevenir este tipo de desastres?
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Sobre esa pregunta trabaja el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (Dagrd), que encontró en los avances tecnológicos actuales una respuesta que, dicen, no existe en ninguna otra ciudad del mundo.