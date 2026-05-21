Horasis aterriza en Medellín: la ciudad se posiciona como hub latinoamericano de inteligencia artificial, inversión e innovación

Por tercer año consecutivo, América Latina será sede de una de las reuniones internacionales de liderazgo, negocios e innovación más importantes del mundo. Después de pasar por ciudades como Vitória y São Paulo, en Brasil, el Horasis Global Summit llegará este año a Medellín con una agenda enfocada en inteligencia artificial, geopolítica, transformación digital, sostenibilidad y desarrollo económico. El encuentro reunirá a más de mil líderes globales, entre empresarios, inversionistas, académicos, representantes de gobiernos y compañías de distintos países. La organización, fundada en Suiza por Frank-Jürgen Richter tras su salida del Foro Económico Mundial, se ha convertido en uno de los principales espacios de diálogo internacional entre gobiernos, empresas y líderes de innovación, que actualmente es comparada con Davos en Suiza. En ediciones anteriores han participado figuras como el secretario general de la ONU, António Guterres; el rey Felipe VI de España; Richard Branson, fundador de Virgin Group; y ejecutivos de compañías como Alphabet.

Para Richter, Medellín representa hoy una de las historias de transformación urbana más relevantes del mundo. En conversación con EL COLOMBIANO, explicó por qué la ciudad fue escogida como sede de la cumbre y aseguró que la capital antioqueña podría consolidarse como un nuevo epicentro latinoamericano para los negocios, la tecnología y las conversaciones sobre el futuro.

¿Qué los llevó a escoger Medellín como sede de Horasis este año?

Nosotros organizamos eventos alrededor del mundo: en Asia, Europa, Medio Oriente y África. Hace dos años empezamos a traer nuestras reuniones a América Latina. Hicimos la cumbre dos veces en Brasil y eso nos dejó muy optimistas sobre el potencial de la región. Creemos que América Latina puede convertirse en un nuevo motor de crecimiento, y Colombia —Medellín en particular— es una historia muy interesante de transformación. Medellín, hace unos 20 años, era una ciudad muy distinta a lo que es hoy. Ahora es un centro de innovación, de startups y de gente emprendedora. Vemos muchísimas startups creciendo aquí. Y la ciudad es segura. La gente hoy dice que Medellín es incluso más segura que muchas ciudades importantes del mundo. Eso no pasó de un día para otro. Es una historia de transformación, de liderazgo y de visión.

Por eso creemos que Medellín es el lugar perfecto para Horasis este año, porque el tema central será “Building Tomorrow”: cómo será el futuro y cómo vamos a construirlo. Yo siento que Medellín es como un laboratorio del futuro. Muchas de las cosas que después veremos en el resto del mundo están empezando aquí. La transformación económica, el enfoque en innovación, el talento joven, los artistas, los emprendedores... existe un sistema muy interesante de colaboración. Creo que Horasis llegando a Medellín puede convertirse en una señal para el mundo, no solo sobre Colombia o América Latina, sino sobre los temas globales desde una perspectiva latinoamericana muy conectada con el resto del mundo. Y, por supuesto, vamos a tener muchas sesiones sobre tecnología, inteligencia artificial, transformación verde, desarrollo económico y también política. No evitamos los temas difíciles.

En medio de todos estos cambios y transformaciones, especialmente con IA e innovación, ¿qué rol cree que juegan plataformas como Horasis?

Horasis es una plataforma para el cambio, para cambios positivos. La motivación de Horasis es inspirar el futuro. Traemos líderes de todo el mundo a Medellín. El año pasado, en São Paulo, tuvimos participantes de más de 40 países, incluyendo representantes de África, China, India y Asia. Lo importante es reunir a las personas correctas. Muchas veces todos piensan igual, y nosotros tratamos de poner personas de diferentes contextos y experiencias en las mismas conversaciones.

También creemos mucho en la diversidad. Diversidad de pensamiento, de generaciones y de género. El año pasado, alrededor del 45% de los speakers fueron mujeres, lo cual es bastante alto para una conferencia global de este tipo. Vamos a tener paneles sobre Venezuela, sobre las elecciones en Estados Unidos, sobre Ucrania, Rusia, Irán... queremos discutir el panorama completo. Estamos enfocados en entender lo que está pasando hoy y cómo el futuro se puede desarrollar.

¿Cómo cree que América Latina puede convertirse no solo en consumidora de tecnología, sino también en creadora de innovación en IA y tecnología?

Soy muy optimista sobre América Latina, principalmente por la creatividad de la gente. La región tiene una manera muy creativa de resolver problemas. En Europa, muchas veces existe demasiada regulación. Todo toma mucho tiempo. En América Latina hay más flexibilidad. Quizás la región pueda incluso saltarse algunas etapas de desarrollo. No necesariamente necesita pasar por procesos industriales enormes; puede avanzar directamente hacia servicios, inteligencia artificial y transformación digital. Brasil es claramente una potencia económica, pero también vemos muchísimo potencial en Colombia, México, Chile y otros países.Lo que todavía falta un poco en América Latina es más unidad. Muchas veces cada país trabaja por su cuenta y falta más colaboración regional.

Horasis muchas veces es comparado con Davos. ¿Qué vacío sentía que existía en el diálogo global cuando creó esta organización?

Davos es probablemente una de las reuniones de líderes más importantes del mundo, pero representa un orden global más tradicional. Ocurre en un pequeño pueblo suizo, rodeado de nieve y de las viejas estructuras de poder. Pero el mundo cambió muchísimo desde que nació el Foro Económico Mundial. Hoy, el futuro también se está construyendo en lugares como Medellín, África o Asia. La inspiración y el cambio deben venir de todas partes del mundo, no solamente del norte global.

No me gusta dividir el mundo entre norte y sur porque al final tenemos un solo planeta. Pero sí creo que las conversaciones globales deben abrirse mucho más a regiones emergentes. Y Medellín podría convertirse en algo así como un nuevo Davos del futuro.

¿Qué cree que necesita Medellín para alcanzar ese nivel de crecimiento que ya está mostrando?

Cuando la gente viene a Horasis, viene a aprender, pero también viene a hacer negocios. Muchos empresarios pueden terminar invirtiendo en Medellín o creando alianzas aquí. La ciudad puede beneficiarse muchísimo en términos de inversión, reputación y conexiones internacionales. Además, Medellín tiene una ubicación geográfica muy estratégica. Está prácticamente entre Norteamérica y Suramérica. Eso podría convertirla en un hub importante para empresas que quieran tener presencia en América Latina.

¿Cree que el pasado de Medellín todavía afecta la inversión extranjera?

Sí, claro. Mucha gente todavía piensa en el pasado de Medellín. Pero cuando visitan la ciudad se sorprenden muchísimo porque ven una ciudad completamente diferente. Hay todavía recuerdos del pasado, pero son cosas de hace 30 años. La ciudad ha cambiado muchísimo y está haciendo muchas cosas bien. Creo que Horasis puede ayudar a cambiar aún más esa percepción y mostrar que Medellín es una ciudad abierta al mundo y a la inversión.

¿Cómo comenzó el proceso para traer Horasis a Medellín?

Tuvimos conversaciones iniciales con el alcalde, a quien le gustó mucho la idea. Luego empezamos a trabajar con equipos locales, con turismo y con distintas organizaciones de Medellín. Ha sido un trabajo muy colaborativo. También queremos que los participantes conozcan la ciudad. Vamos a hacer recorridos y actividades para que entiendan lo que está pasando en Medellín. Empezamos las conversaciones desde septiembre del año pasado y hemos ido construyendo todo paso a paso.

¿Hubo dudas o resistencia al traer Horasis a Medellín?

No realmente. Claro, Colombia está entrando en temporada electoral y eso sucede en paralelo al evento, pero el interés ha sido enorme. Muchísima gente quiere venir a Medellín. Muchos participantes quieren quedarse más tiempo para conocer la ciudad o explorar oportunidades de negocio. También estamos hablando con universidades que quieren abrir espacios y hacer actividades después del evento.

Cuando termine la cumbre, ¿qué espera que el mundo entienda sobre Medellín?

Frank-Jürgen Richter:Vamos a hacer un reporte con las principales conclusiones y recomendaciones del evento, algo parecido a un white paper. Pero el mensaje principal es que Medellín está abierta para los negocios, abierta para la innovación y abierta para el futuro. La transformación de la ciudad está siendo impulsada por startups, venture capital, emprendimiento y tecnología. Medellín podría producir unicornios importantes en el futuro. Si la ciudad sigue este camino, podría convertirse en algo así como el Silicon Valley de América Latina. Quizás una nueva California o incluso un nuevo Davos.

¿Algún mensaje final sobre Medellín como centro de innovación y Horasis?