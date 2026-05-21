Horasis aterriza en Medellín: la ciudad se posiciona como hub latinoamericano de inteligencia artificial, inversión e innovación

Por tercer año consecutivo, América Latina será sede de una de las reuniones internacionales de liderazgo, negocios e innovación más importantes del mundo.
Después de pasar por ciudades como Vitória y São Paulo, en Brasil, el Horasis Global Summit llegará este año a Medellín con una agenda enfocada en inteligencia artificial, geopolítica, transformación digital, sostenibilidad y desarrollo económico. El encuentro reunirá a más de mil líderes globales, entre empresarios, inversionistas, académicos, representantes de gobiernos y compañías de distintos países.
La organización, fundada en Suiza por Frank-Jürgen Richter tras su salida del Foro Económico Mundial, se ha convertido en uno de los principales espacios de diálogo internacional entre gobiernos, empresas y líderes de innovación, que actualmente es comparada con Davos en Suiza. En ediciones anteriores han participado figuras como el secretario general de la ONU, António Guterres; el rey Felipe VI de España; Richard Branson, fundador de Virgin Group; y ejecutivos de compañías como Alphabet.