Por grabar para redes y no llamar al 123, atención de emergencias en Medellín se ha retrasado

En Medellín, un peculiar fenómeno cobra cada vez más fuerza cuando hay una emergencia: la gente, en vez de ayudar o de reportar el suceso a las líneas de atención como el 123, prefiere sacar su celular para grabar el acontecimiento. Es más, en algunos casos la candela puede estar a pocos metros de los testigos, convertidos en improvisados camarógrafos, y ni así se inmutan en avisar a los bomberos.

En la ciudad, el uso creciente de redes sociales para reportar emergencias en lugar de acudir a la línea oficial 123, podría estar generando demoras en la atención de incidentes, según se advirtió desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, Dagrd.

De acuerdo con análisis internos y preliminares realizados por la entidad, si bien se mantiene el promedio de llamadas para reportar emergencias activas o atenciones propias de la gestión del riesgo en la ciudad –las cuales llegan a ser unas 600 por mes– sí se ha notado que en varios casos primero se le “hace bulla” al suceso por redes sociales antes que por canales como el 123.

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Dicha situación repercute en un retraso en la atención por parte de los organismos de rescate que podría rondar los cinco minutos, tiempo que para el común de la gente no puede ser mucho, pero para quien está viviendo una emergencia puede ser toda una eternidad sin recibir ayuda oportuna.

“Por ejemplo, con el hundimiento de vía en el barrio Boston en el centro, o a veces con los últimos incendios en sectores como Manrique, uno ve primero los videos circulando por varios grupos pero cuando uno revisa el sistema de reportes de la línea 123, no ha entrado la llamada avisando del suceso.

La gente prefiere grabar y mandárselo a quienes creen que le darán eco al asunto para atenderlo más rápido en vez de hacerlo en el 123. ¿Pero qué está pasando realmente? Que se está perdiendo tiempo valioso para que las autoridad lleguen rápido al sitio”, detalló un vocero del Dagrd.

Otro caso muy común, según añadieron, se da en las temporadas de lluvias cuando empiezan a circular videos de inundaciones. La cuestión es que, como en muchos de estos sucesos no hay víctimas, los reportes al 123 pueden llegar hasta media hora después cuando el daño a bienes e inmuebles ya se ha agravado.

Es más, para poder saber que está pasando en la ciudad, muchas veces al Dagrd le toca revisar las tendencias en redes sociales para ver si hay alguna emergencia en proceso de la que no se hayan enterado por el canal lógico que es el número de emergencias.