En video | Los daños que dejó en Medellín y Antioquia el sismo más fuerte de la década

Un fuerte temblor sacudió al país, a Medellín y a Antioquia durante la mañana de este lunes 10 de agosto. El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a. m., tuvo una magnitud de 7,4, una profundidad aproximada de 103 kilómetros y su epicentro fue ubicado en José del Palmar, Chocó, según el Servicio Geológico Colombiano.
De acuerdo con esa entidad, se trata del sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década.
El movimiento fue ampliamente sentido en diferentes regiones del país y también en Venezuela, Ecuador y Panamá.
El Servicio Geológico Colombiano explicó que la actividad sísmica registrada en esta zona responde a la dinámica tectónica natural del occidente colombiano, relacionada, entre otros procesos, con la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana.
Uno de los antecedentes históricos de esta región es el sismo ocurrido el 23 de noviembre de 1979, que tuvo una magnitud de 7,2.