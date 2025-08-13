Recaudo de la tasa de seguridad en Antioquia va en $42.000 millones, según la Gobernación

El recaudo de la tasa de seguridad que comenzó a cobrarse en mayo para los estratos 4, 5 y 6, así como a los sectores industriales y comercios del departamento ya ha recaudado $42.300 millones.

La primera ronda de cobros repartió facturas por un valor de $45.617 millones, y aunque versiones preliminares daban cuenta de un recaudo de apenas $19.354 millones, desde la gobernación aseguran que ya se recaudó cerca del 90% de lo que se tenía presupuestado.

Sin embargo, el cobro de la tasa no ha estado excento de obstáculos. Según datos publicados por Caracol Radio, solo se entregaron $678 millones en descuentos, repartidos principalmente en sectores industriales ($372 millones) y comercios ($175 millones).

Lea: ¿Por qué Envigado se llevó una tajada tan grande para arreglo de escenarios deportivos con plata de la tasa de seguridad?

Entre los tropiezos que ha encontrado la Gobernación para ser más eficiente en el recaudo están las dificultades técnicas y logísticas para realizar la facturación y llegar a la ciudadanía. Por ejemplo, el gobierno departamental señaló inconsistencias en más de 100.000 registros suministrados por empresas de servicios públicos, lo que habría causado un desfase de más de seis meses en los ciclos de cobro.

La meta contemplada para los tres ciclos de recaudo que debían hacerse este año, con agosto como segunda etapa y noviembre como cierre de ese periodo de recaudo, era de $160.000 millones. De manera que a falta de poco más de cuatro meses para finalizar el año, la meta apenas va en el 33% de ese monto.

La Gobernación está esperando revertir ese rezago con el segundo ciclo de facturación que será enviada a los contribuyentes el próximo 20 de agosto. En total, esa facturación debería recaudar $100.000 millones.

Hay dos elementos claves en la discusión. Por un lado, la Gobernación ya entregó este año 49 camionetas 4*4 a la fuerza pública, tanto policía como ejército, y además anunció 200 motocicletas y botes para la Armada Nacional.