Terminó la zozobra por la suerte de ciudadano francés: apareció en otra ciudad después de días de búsqueda, ¿qué le pasó?

Supuestamente Hamel Leo Thierry Florina había desaparecido en el corregimiento El Aro, de Ituango. FOTO: EL COLOMBIANO Y CORTESÍA

Terminó la incertidumbre sobre la suerte de Hamel Leo Thierry Florina, un ciudadano francés que fue reportado como desaparecido hace once días en el municipio de Ituango, en el norte de Antioquia.

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Inicialmente, el hecho había causado alarma, temiendo la suerte del ciudadano europeo, pues la última vez que lo habían visto había sido en el corregimiento El Aro, una zona con condiciones de orden público difíciles y donde es permanente la presencia de grupos armados ilegales.

Sin embargo, el diario El Tiempo publicó que los familiares del joven extranjero, de 32 años, le confirmaron que este fue localizado por las autoridades colombianas y francesas que lo buscaban en Bogotá.

Estaba sano y salvo y, de acuerdo con la versión del medio bogotano, este habría explicado que el motivo por el que dejó de contactarse con su familia fue que perdió los contactos de su teléfono móvil.

A su vez, la mamá de Thierry Florina aclaró que esta desaparición no estuvo nunca relacionada con acciones de los grupos armados al margen de la ley.

“Me alegra anunciarles que Léo está a salvo. Tuvo un problema con su teléfono y perdió todos los números de la familia. Pensó que no estaba preocupada, ¡pero sí lo estaba, como todas las madres!”, le dijo la madre del francés, según el diario bogoano.

En su momento, EL COLOMBIANO recogió testimonios de habitantes de Ituango y del corregimiento El Aro, quienes manifestaron su extrañeza por la noticia de la supuesta desaparición del alemán.

Estas personas fueron enfáticas en no haber visto al foráneo cuyo rostro fue difundido en redes sociales y medios de comunicación en procura de que alguien diera información sobre su paradero.

“No hemos visto a ningún francés y menos vendiendo pollos, como dicen que estaba. Es que por aquí hasta a nosotros nos da lidia comercializar cinco o seis pollos que tengamos para el engorde”, apuntó una habitante.

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De hecho, El Aro no es un sitio por donde cualquier persona pueda transitar a su antojo, pues lo patrullan integrantes del frente 18 de las disidencias de las Farc, pero igualmente miembros del Clan del Golfo.