Así fue el mensaje de León XIV contra el “dominio” de la IA en su primera encíclica

El papa León XIV pidió luchar contra el “dominio” de la inteligencia artificial en su primera encíclica publicada este 25 de marzo, un documento que también denuncia la “deshumanización” y el concepto de “guerra justa”.
El texto de 130 páginas, llamado “Magnifica Humanitas” (“Magnífica humanidad”), aborda varias cuestiones, como el retraso de la Iglesia en condenar la esclavitud o el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el medioambiente.
Pero, ¿qué es una encíclica? Es un documento dirigido a todos los fieles que fija la posición de referencia de la Iglesia sobre cuestiones sociales, morales, políticas o teológicas.