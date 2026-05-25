Del Ángel de la Independencia al Baobab: los símbolos que aparecen en el video de Shakira para el Mundial 2026

Shakira lo volvió a hacer: arrasó en las plataformas digitales con su nueva canción para el Mundial de Fútbol 2026. Esta es su cuarta participación musical para la FIFA, luego de verla por primera vez con Hips Don’t Lie (Alemania 2006), Waka Waka (Sudáfrica 2010), La La La (Brasil 2014) y ahora para Norteamérica 2026-con Dai Dai.
Y es que no era para menos, pues la colombiana se ha caracterizado por destacarse con sus éxitos musicales y multitudinarios conciertos, como el que realizó hace poco en la playa de Copacabana (Brasil) donde asistieron más de 2 millones de personas.
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Esto confirma el alcance internacional de la artista y el papel fundamental que ha desempeñado en la promoción de los mundiales de fútbol como el de 2026, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos.