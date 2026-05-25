Del Ángel de la Independencia al Baobab: los símbolos que aparecen en el video de Shakira para el Mundial 2026

Shakira lo volvió a hacer: arrasó en las plataformas digitales con su nueva canción para el Mundial de Fútbol 2026. Esta es su cuarta participación musical para la FIFA, luego de verla por primera vez con Hips Don’t Lie (Alemania 2006), Waka Waka (Sudáfrica 2010), La La La (Brasil 2014) y ahora para Norteamérica 2026-con Dai Dai. Y es que no era para menos, pues la colombiana se ha caracterizado por destacarse con sus éxitos musicales y multitudinarios conciertos, como el que realizó hace poco en la playa de Copacabana (Brasil) donde asistieron más de 2 millones de personas. En contexto: Con Mbappé, Luis Díaz, Messi y Vinicius: Shakira estrena video de la canción oficial del Mundial 2026; véalo aquí Esto confirma el alcance internacional de la artista y el papel fundamental que ha desempeñado en la promoción de los mundiales de fútbol como el de 2026, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos.

Dai Dai de Shakira

El videoclip de Dai Dai se publicó en YouTube este 23 de mayo y, dos días después, ya supera los 14 millones de reproducciones. Un éxito total porque también se encuentra en el puesto número uno del ranking mundial. En la obra musical la acompaña el nigeriano Burna Boy, considerado uno de los grandes exponentes del afrobeat y la música africana, quien le aportó un toque fresco a la canción. También aparece el grupo infantil Ghetto Kids, originario de Uganda y reconocido mundialmente por sus coreografías virales.

La presencia de los niños fue una de las grandes sorpresas de Shakira, pues representa una oportunidad para reconocer su talento en medio de contextos marcados por la vulnerabilidad y la pobreza extrema en África, especialmente porque las regalías de Dai Dai serán destinadas al Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación.

El Ángel de la Independencia de México

Al inicio del video de Dai Dai se ve a Shakira sobre el hombro de una estatua ubicada en la avenida Paseo de la Reforma, en Ciudad de México. Se trata del Ángel de la Independencia, un monumento inaugurado en 1910 por el presidente Porfirio Díaz Mori, para conmemorar el centenario de la Independencia de México.

La obra representa a Victoria Alada (Nike), diosa de la victoria y el triunfo. El monumento sostiene una corona de laurel y una cadena rota de tres eslabones, símbolos del fin de una era. En esta toma del video la colombiana aparece con un vestido blanco como símbolo de libertad.

El Baobab, árbol de la vida

Otra de las sorpresas en el video de Dai Dai es la aparición de un Baobab, conocido como el “Árbol de la Vida”. Se trata de un ejemplar del género Adansonia, originario de Madagascar y otras regiones de África, considerado sagrado por algunas tribus del continente.

Precisamente, algunos lo consideran un símbolo de conexión entre los antepasados, la naturaleza y la vida, por lo que alrededor de este árbol se realizan ceremonias y rituales tradicionales. El Baobab puede llegar a vivir más de mil años y su fruto, conocido como “pan de mono”, se utiliza para preparar jugos, suplementos y harina debido a su alto contenido de vitamina C, calcio, fibra y antioxidantes.

Shakira encima de América

En otra de las escenas del video Dai Dai se ve a la colombiana parada sobre el continente americano, una imagen recreada que hace referencia a Norteamérica, región donde se realizará el Mundial 2026.

En esta toma, la artista luce un estilo más casual y lleva el cabello liso. En redes sociales también bromearon sobre su aparición encima del planeta Tierra, ya que algunos internautas dijeron que Shakira fue grabada por los astronautas de Artemis II.

Shakira en el MetLife Stadium