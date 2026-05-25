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Bloqueos en Buenaventura golpearon al comercio y dispararon en 240% los costos de transporte

Cinco días de bloqueos en la vía Buga-Buenaventura dejaron 17.000 vehículos represados, afectaron el comercio exterior colombiano y elevaron hasta 240% los costos logísticos.

  • Empresarios y sectores productivos advirtieron que las afectaciones en el corredor hacia Buenaventura impactan las exportaciones, el transporte de mercancías y el abastecimiento de productos. FOTO: Fedetranscarga.
    Empresarios y sectores productivos advirtieron que las afectaciones en el corredor hacia Buenaventura impactan las exportaciones, el transporte de mercancías y el abastecimiento de productos. FOTO: Fedetranscarga.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 2 horas
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La crisis en la vía Buga-Buenaventura completó cinco días de bloqueos y dejó severas consecuencias sobre el transporte de carga, el abastecimiento y el comercio exterior colombiano.

Más de 17.000 vehículos permanecieron represados durante las protestas adelantadas por comunidades del sector minero, afectando la conexión entre el principal puerto del Pacífico y el interior del país.

La situación encendió las alarmas entre los gremios transportadores y productivos, que advirtieron sobre el impacto económico de mantener cerrada una carretera por donde se moviliza cerca del 45% del comercio exterior del país.

La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera, Colfecar, expresó su “profunda preocupación” por las afectaciones derivadas de los cierres viales, que frenaron el tránsito de mercancías hacia y desde Buenaventura.

Los bloqueos también provocaron retrasos y cancelaciones en el transporte de pasajeros. Empresas transportadoras reportaron dificultades para movilizar viajeros hacia el puerto, mientras miles de usuarios quedaron atrapados en uno de los corredores estratégicos más importantes del país.

Siga leyendo: Bloqueos en la vía a Buenaventura ponen en riesgo 7.800 toneladas de alimento de pollo y huevo en el país

Gremios exigieron intervención urgente del Gobierno

Este fin de semana, ante la magnitud de las pérdidas económicas, Colfecar y Fedetranscarga elevaron un llamado urgente al Gobierno Nacional para restablecer la movilidad y evitar un mayor deterioro de las operaciones logísticas y comerciales.

Tras una reunión entre representantes del Gobierno Nacional, ministerios y entidades competentes, se lograron avances para la reapertura de la vía Buenaventura-Loboguerrero, que permanecía bloqueada desde el martes 19 hasta este sábado 23 de mayo.

La alcaldesa de Buenaventura, Ligia del Carmen Córdoba, confirmó la reapertura de la vía al Mar luego de cinco días de protestas, aunque los gremios advirtieron que las consecuencias económicas continuarán durante varios días mientras se normalizan las operaciones de transporte y comercio.

Los acuerdos tras la reapertura de la vía

Dentro de los compromisos alcanzados entre el Gobierno y las comunidades, se pactó una reunión de alto nivel para el próximo 27 de mayo de 2026.

Entre los puntos acordados se encuentran: el proceso del contrato de concesión, el subcontrato de minería de formalización, la intención de formalización y diversificación económica, y una mesa técnica con el Ministerio de Defensa.

En las conversaciones participaron el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional Minera, en medio de una crisis que afectó la movilidad, el abastecimiento y la tranquilidad de miles de habitantes de Buenaventura.

Lea más: Transporte de carga en jaque: bloqueos y cierres viales paralizan abastecimiento en Colombia, alerta Colfecar

Fenavi alertó riesgo para la seguridad alimentaria

Uno de los sectores más golpeados por los bloqueos fue el avícola. La Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) advirtió que las restricciones en la vía elevaron hasta en 240% los costos logísticos para transportar materias primas esenciales.

El gremio explicó que el cierre obligó a redireccionar cargas hacia puertos alternos como Barranquilla, incrementando significativamente los tiempos y costos operativos para los productores.

Además, el precio por tonelada de maíz, uno de los principales insumos para alimentar aves, aumentó cerca de 20%, generando presiones sobre toda la cadena de abastecimiento de alimentos en el suroccidente del país.

Fenavi alertó que los pequeños y medianos productores son los más afectados, pues representan cerca del 55% de la producción nacional de huevo y tienen menor capacidad para absorber los sobrecostos logísticos.

“Si no se restablece la movilidad de manera inmediata, el sector enfrentará mayores riesgos sobre la producción, el abastecimiento y la estabilidad de la cadena alimentaria en el suroccidente del país. Los inventarios de alimento para las aves comienzan a reducirse de manera preocupante”, señaló Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de Fenavi.

Además: Bloqueos viales ya afectan el abastecimiento: 10 millones de huevos y 1.500 toneladas de pollo represadas en Colombia

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