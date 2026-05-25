Bloqueos en Buenaventura golpearon al comercio y dispararon en 240% los costos de transporte

La crisis en la vía Buga-Buenaventura completó cinco días de bloqueos y dejó severas consecuencias sobre el transporte de carga, el abastecimiento y el comercio exterior colombiano.
Más de 17.000 vehículos permanecieron represados durante las protestas adelantadas por comunidades del sector minero, afectando la conexión entre el principal puerto del Pacífico y el interior del país.
La situación encendió las alarmas entre los gremios transportadores y productivos, que advirtieron sobre el impacto económico de mantener cerrada una carretera por donde se moviliza cerca del 45% del comercio exterior del país.
La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera, Colfecar, expresó su “profunda preocupación” por las afectaciones derivadas de los cierres viales, que frenaron el tránsito de mercancías hacia y desde Buenaventura.
Los bloqueos también provocaron retrasos y cancelaciones en el transporte de pasajeros. Empresas transportadoras reportaron dificultades para movilizar viajeros hacia el puerto, mientras miles de usuarios quedaron atrapados en uno de los corredores estratégicos más importantes del país.
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