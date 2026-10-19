Camioneta Cybertruck terminó “llevándose por delante” un poste en Rionegro

En redes sociales quedó registrado un peculiar accidente de tránsito en el Oriente antioqueño que involucró un moderno vehículo eléctrico de una reconocida marca.

Según la información disponible en el medio digital Orientados, cerca de las 7:30 a.m. testigos presenciaron el accidente de tránsito que involucró una camioneta Cybertruck de la marca Tesla.

En video quedó grabado cómo el vehículo que se desplazaba sobre la vía principal del sector Llanogrande de Rionegro impactó contra un poste de energía en la zona conocida como el Callejón de Normandía, entre el concesionario Renault de la zona y la farmacia Farmatodo.

La camioneta eléctrica terminó colisionando contra un poste de energía que al parecer sostenía líneas primarias, y posteriormente causó el derribo del mismo.

Según informó la Alcaldía de Rionegro a EL COLOMBIANO, ante el suceso fue enviado personal de movilidad y de emergencias. Allí se evaluó al conductor, quien presentó lesiones leves en miembros superiores. Al hombre se le practicó prueba de embriaguez con resultado negativo.

Eso sí, como parte del procedimiento por colisión contra el poste, se realizó la inmovilización preventiva del vehículo. Durante la mañana, al sitio llegó personal de EPM para retirar el poste y restablecer las líneas caídas.

En redes sociales el suceso ha tenido visibilidad. Algunos internautas han bromeado sobre el incidente que involucró a la camioneta eléctrica, alegando que, tras el choque contra el poste de energía, seguramente el vehículo quedará con “carga infinita”.

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