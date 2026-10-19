Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Camioneta Cybertruck terminó “llevándose por delante” un poste en Rionegro

El conductor presentó lesiones leves en miembros superiores. Al hombre se le practicó prueba de prueba de embriaguez con resultado negativo.

  • El incidente se presentó en el concurrido sector de Llanogrande, en Rionegro.FOTO: Cortesía Alcaldía de Rionegro
    El incidente se presentó en el concurrido sector de Llanogrande, en Rionegro.FOTO: Cortesía Alcaldía de Rionegro
El Colombiano
El Colombiano
Publicado hace 2 horas Actualizado hace 2 horas
bookmark

En redes sociales quedó registrado un peculiar accidente de tránsito en el Oriente antioqueño que involucró un moderno vehículo eléctrico de una reconocida marca.

Según la información disponible en el medio digital Orientados, cerca de las 7:30 a.m. testigos presenciaron el accidente de tránsito que involucró una camioneta Cybertruck de la marca Tesla.

En video quedó grabado cómo el vehículo que se desplazaba sobre la vía principal del sector Llanogrande de Rionegro impactó contra un poste de energía en la zona conocida como el Callejón de Normandía, entre el concesionario Renault de la zona y la farmacia Farmatodo.

La camioneta eléctrica terminó colisionando contra un poste de energía que al parecer sostenía líneas primarias, y posteriormente causó el derribo del mismo.

Según informó la Alcaldía de Rionegro a EL COLOMBIANO, ante el suceso fue enviado personal de movilidad y de emergencias. Allí se evaluó al conductor, quien presentó lesiones leves en miembros superiores. Al hombre se le practicó prueba de embriaguez con resultado negativo.

Eso sí, como parte del procedimiento por colisión contra el poste, se realizó la inmovilización preventiva del vehículo. Durante la mañana, al sitio llegó personal de EPM para retirar el poste y restablecer las líneas caídas.

En redes sociales el suceso ha tenido visibilidad. Algunos internautas han bromeado sobre el incidente que involucró a la camioneta eléctrica, alegando que, tras el choque contra el poste de energía, seguramente el vehículo quedará con “carga infinita”.

Bloque de Preguntas y Respuestas

¿Dónde ocurrió el accidente de la Tesla Cybertruck en Rionegro?
El accidente ocurrió en el sector Llanogrande, en Rionegro, Oriente antioqueño, específicamente en el Callejón de Normandía, entre el concesionario Renault de la zona y la farmacia Farmatodo.
¿Qué pasó con el conductor de la Tesla Cybertruck accidentada en Rionegro?
El conductor fue valorado por el personal de emergencias que acudió al lugar y presentó lesiones leves en los miembros superiores. De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía de Rionegro a EL COLOMBIANO, se le practicó una prueba de embriaguez que arrojó resultado negativo.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form