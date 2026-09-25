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Un tití pigmeo de la Amazonía llegó hasta el Valle de Aburrá víctima del tráfico de animales silvestres

El pequeño primate, una especie amazónica catalogada como Vulnerable, fue entregado voluntariamente al CAVR del Área Metropolitana. Su alta habituación a los humanos dificulta una eventual liberación.

  • Este primate es llamado pigmeo por su minúsculo tamaño, de 12 a 15 centímetros aproximadamente. Foto: cortesía.
    Este primate es llamado pigmeo por su minúsculo tamaño, de 12 a 15 centímetros aproximadamente. Foto: cortesía.
  • El titi pigmeo fue revisado en la CAVR por expertos. Foto: cortesía.
    El titi pigmeo fue revisado en la CAVR por expertos. Foto: cortesía.
El Colombiano
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hace 6 horas
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Un tití pigmeo (Cebuella pygmaea), uno de los primates más pequeños del Neotrópico, llegó al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá luego de ser entregado voluntariamente.

El hallazgo encendió nuevamente las alertas sobre el tráfico de fauna silvestre. Esta especie no tiene distribución natural en el Valle de Aburrá y habita principalmente en los bosques de la Amazonía occidental colombiana, al sur del río Caquetá.

El ejemplar, una hembra adulta, fue sometido a valoración biológica, veterinaria y etológica. Según el equipo del CAVR, presenta un alto grado de habituación a los seres humanos, asociado al tiempo que habría permanecido en cautiverio.

“Después de esa valoración biológica, veterinaria y etológica, encontramos que es un animal altamente improntado por el cautiverio al que estuvo sometido”, explicó Andrés Alberto Gómez Iguita, profesional universitario del Grupo Fauna del Área Metropolitana, en términos técnicos.

Un animal lejos de casa

El tití pigmeo es una especie propia de los bosques tropicales de la Amazonía. En Colombia, su distribución se concentra principalmente en la región amazónica, por lo que encontrar uno de estos animales en Medellín constituye un indicio de su ingreso al territorio por acciones asociadas al tráfico de fauna.

Es una especie que solo habita en la cuenca del río Caquetá, en la Amazonía colombiana. Este individuo no debería estar acá en el territorio metropolitano”, señaló Gómez.

El Atlas de la Biodiversidad de Colombia registra a Cebuella pygmaea como Vulnerable (VU). Su nombre se debe a que es una especie de un tamaño pequeño, de 12 a 15 centímetros aproximadamente. Además, otra particularidad es que tiene una alimentación especializada que depende de las condiciones de los bosques donde evolucionó.

Una parte importante de su dieta está compuesta por savia, gomas y látex. Para obtener estos recursos, el tití utiliza sus dientes para hacer pequeñas perforaciones en la corteza de árboles y lianas. También consume invertebrados y, ocasionalmente, pequeños vertebrados.

Por eso, trasladarlo a un entorno urbano y mantenerlo durante un periodo prolongado en cautiverio puede afectar sus posibilidades de regresar a la naturaleza y su bienestar mismo.

Entérese: 2.300 animales fueron arrancados de los bosques, atropellados, atacados o traficados en Antioquia en un año

El titi pigmeo fue revisado en la CAVR por expertos. Foto: cortesía.
El titi pigmeo fue revisado en la CAVR por expertos. Foto: cortesía.

El cautiverio dificulta su regreso

Uno de los principales retos ahora es determinar cuál será el destino del animal. El equipo del CAVR deberá establecer, a partir de su estado de salud, comportamiento y procedencia, cuál es la ruta de manejo más adecuada.

La alta habituación a los humanos representa un obstáculo para una eventual liberación, pues un animal silvestre que ha perdido parte de sus comportamientos naturales puede enfrentar dificultades para alimentarse, relacionarse con otros individuos y evitar riesgos en su entorno.

En casos como este, las colecciones vivas que cuente con programas de conservación, como el del Parque de la Conservación, podría convertirse en una alternativa para garantizar su bienestar y contribuir a la conservación de la especie, solo si los especialistas determinan que la liberación no es viable.

Seis titíes pigmeos han llegado al CAVR

Según informó el Área Metropolitana, este no es el primer caso en el que atienden esta especie. La entidad ha registrado, desde 2014, seis individuos de tití pigmeo que han ingresado al CAVR.

Para el Área Metropolitana, estos casos muestran algunas de las consecuencias que puede dejar el tráfico de fauna: animales retirados de sus ecosistemas, trasladados a territorios donde no pertenecen y posteriormente habituados a la presencia humana.

“El tráfico ilegal de fauna silvestre sigue trayendo secuelas a los animales que se han recuperado acá en el territorio metropolitano”, afirmó Gómez.

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¿Dónde denunciar tráfico de animales en el Valle de Aburrá?

El funcionario hizo un llamado a los habitantes del Valle de Aburrá para que no compren ni mantengan animales silvestres como mascotas y denuncien su comercialización.

“Invitamos a todos los habitantes del Valle de Aburrá a que, si ven a alguien comercializando o traficando animales silvestres, denúncienlo. Y no hagan parte de esta cadena”, dijo.

El Área Metropolitana recuerda que la fauna silvestre no es una mascota. Si una persona encuentra un animal silvestre en una vivienda, vía pública o espacio urbano, la recomendación es no manipularlo ni alimentarlo y comunicarse con la línea de emergencias 304 630 0090 para recibir orientación y activar, cuando sea necesario, la atención correspondiente.

El tráfico de animales silvestres es un delito ambiental que puede acarrear sanciones económicas y de prisión de 5 hasta 11 años. Esto puede agravarse si la especie está en peligro de extinción o en amenaza.

Lea más: Así funciona el tráfico de animales en Antioquia

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué la presencia de un tití pigmeo en Medellín indica tráfico de fauna?
El tití pigmeo ( Cebuella pygmaea) no habita de forma natural en el Valle de Aburrá. Su distribución nativa en Colombia se limita a los bosques de la Amazonía occidental (al sur del río Caquetá), por lo que su hallazgo en la ciudad confirma un traslado ilegal fuera de su rango geográfico.
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá tiene habilitada la línea de emergencias 304 630 0090 para orientar el reporte, no manipular a los especímenes y coordinar su rescate con el equipo del CAVR.
¿Dónde se debe reportar la tenencia o comercialización ilegal de fauna silvestre en el Valle de Aburrá?
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