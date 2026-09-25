Inversión privada podría crecer 7,45 puntos del PIB y darle un nuevo motor a Colombia: Fedesarrollo

Colombia enfrenta el reto de volver a crecer a tasas más altas en un escenario marcado por el déficit fiscal, una inversión que todavía no recupera el dinamismo de años anteriores y presiones sobre la inflación. Para Mauricio Reina, líder de Investigación de Fedesarrollo, la salida pasa por un cambio en los motores de la economía: reducir el protagonismo del gasto público y lograr que la inversión privada vuelva a tomar fuerza.
Durante su intervención en el espacio Mirada país, en el segundo día del Claro Tech Summi 2026, Reina sostuvo que el aumento del gasto público no puede mantenerse como principal mecanismo para impulsar la actividad económica, pues en el segundo trimestre del año creció 12,2%.
“Eso es insostenible”, afirmó el investigador, al referirse al aumento del gasto público y al reto fiscal que enfrenta el país.
En su planteamiento, el Gobierno tendría que contraer su participación en el crecimiento mientras crea condiciones para que el sector privado amplíe la inversión.
La apuesta, según explicó, tiene un espacio potencial considerable. En conversación con este diario, Reina señaló que la expansión posible de la inversión privada equivale a 7,45 puntos porcentuales del PIB, tomando como referencia los patrones históricos de la economía colombiana.
La cifra es relevante porque implicaría que el sector privado podría convertirse en un motor mucho más importante para ampliar la capacidad productiva del país, siempre que existan condiciones de confianza, seguridad jurídica y señales claras de política económica.
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