¿Qué tal? Alias Pinocho, señalado cabecilla de Los Pachenca, puso tutela alegando “seguridad jurídica”

Mientras el presidente Abelardo de la Espriella le dio un ultimatum a Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, señalado como jefe de “los Pachenca”, el cabecilla acudió a la justicia para reclamar una supuesta protección de varios de sus derechos fundamentales. Le puede interesar: A pareja de ‘Pinocho’ le hallaron $29 millones, ocho celulares y una tarjeta de crédito del cabecilla de “Los Pachenca” ¿Cómo así? Pues Castillo y su hermano, Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’, presentaron una acción de tutela contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia. Dicen que se les estarían vulnerando derechos como el debido proceso, la defensa, la buena fe, la confianza legítima, la seguridad jurídica, la libertad personal, la igualdad, el acceso efectivo a la administración de justicia y la paz, según reveló Semana. La tutela cuestiona las resoluciones 348 y 349, mediante las cuales el Gobierno de Abelardo de la Espriella revocó el reconocimiento de varios integrantes de las también llamadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (“los Pachenca”) dentro del proceso de diálogo que empezó el gobierno Petro con esa estructura armada.

Sin embargo, la acción no será estudiada de fondo por el Consejo de Estado. La Sección Tercera de esa corporación ordenó remitir el caso a los juzgados administrativos de Bogotá, donde deberá evaluarse si la tutela es admitida. La acción judicial se conoce precisamente cuando el Gobierno mantiene una ofensiva contra “los Pachenca” luego de que esta semana los ciudadanos de Santa Marta, sus alrededores y Riohacha vivieran bajo el miedo de un “paro armado” de parte de ese grupo ilegal. El jueves, después de varios operativos contra integrantes de esa organización -incluida quien sería la pareja de “Pinocho”, Yolima Johana Murgas Guzmán-, el presidente De la Espriella lanzó una nueva advertencia contra el señalado cabecilla. “Voy a acabar con esta estructura criminal. Pinocho tiene las horas contadas”, dijo el mandatario, quien agregó que el cabecilla y los integrantes de su grupo debían entregarse “sin condición alguna”.

Ese pronunciamiento se produjo después de operaciones en Santa Marta y Ciénaga que dejaron 13 personas capturadas. En una segunda operación, denominada Kratos, fueron capturadas cuatro personas requeridas en extradición por Estados Unidos. Puede leer: Digno Palomino y otro cabecilla de ‘Los Pepes’ también fueron cambiados de prisión por orden del Gobierno

¿Quién es ‘Pinocho’?

Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’ o ‘Ganadero’, es señalado por las autoridades como jefe y financiador de “los Pachencas”, estructura con presencia en Magdalena y La Guajira. Investigaciones de inteligencia lo relacionan presuntamente con actividades como tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, homicidios y extorsiones. También se le atribuye su presunta responsabilidad como determinador del homicidio del líder social y ambientalista Alejandro Llinás Suárez, ocurrido el 23 de abril de 2020 en la finca Pura Natura, en zona rural de Santa Marta.

Castillo Carrillo estuvo vinculado al entorno paramilitar de Hernán Giraldo y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos. Regresó a Colombia en 2011 y se acogió al proceso de Justicia y Paz. Cuando comenzó a ser investigado por su presunta participación como cabecilla de “los Pachencas”, se fue a España. Desde allí dijo públicamente que supuestamente era líder social, víctima del conflicto y beneficiario de medidas de protección. Pero en mayo de 2021, el Juzgado Primero Penal Municipal de Control de Garantías Ambulante de Cúcuta emitió una orden de captura en su contra por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, este último relacionado con el asesinato de Llinás Suárez. Meses después, el 19 de enero de 2022, fue capturado en Madrid, España, y posteriormente enviado a Colombia para enfrentar el proceso judicial. Su situación cambió el 29 de junio de 2023, cuando un juez de garantías revocó la medida de aseguramiento y le concedió la libertad. Pero, después, Castillo Carrillo quedó en condición de prófugo. Puede leer: “Pagar o morir”: así querían extorsionar “los Pachencas” al comercio en Santa Marta; hay más capturas

Su paso por la “paz total”

El nombre de ‘Pinocho’ también quedó ligado al proceso de la “paz total” durante el gobierno de Gustavo Petro. Mediante la Resolución 335 de 2025, el entonces Gobierno lo designó como representante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en una mesa de conversación. Ahora, el escenario es distinto. El gobierno de De la Espriella mantiene la ofensiva contra “los Pachenca”. De hecho, el Ejecutivo ha firmado resoluciones de extradición relacionadas con Fredy Castillo Carrillo y su hermano Carmen Evelio Castillo Carrillo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Puede leer: Fin de la “paz total”: presidente De la Espriella confirmó el cierre de todas las mesas de diálogo

Bloque de preguntas y respuestas