¿Qué tal? Alias Pinocho, señalado cabecilla de Los Pachenca, puso tutela alegando “seguridad jurídica”

Mientras el presidente Abelardo de la Espriella le dio un ultimatum a Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, señalado como jefe de “los Pachenca”, el cabecilla acudió a la justicia para reclamar una supuesta protección de varios de sus derechos fundamentales.
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¿Cómo así? Pues Castillo y su hermano, Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’, presentaron una acción de tutela contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia. Dicen que se les estarían vulnerando derechos como el debido proceso, la defensa, la buena fe, la confianza legítima, la seguridad jurídica, la libertad personal, la igualdad, el acceso efectivo a la administración de justicia y la paz, según reveló Semana.
La tutela cuestiona las resoluciones 348 y 349, mediante las cuales el Gobierno de Abelardo de la Espriella revocó el reconocimiento de varios integrantes de las también llamadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (“los Pachenca”) dentro del proceso de diálogo que empezó el gobierno Petro con esa estructura armada.