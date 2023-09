Sin embargo, y en esto también la mayoría coincide, reconocen como un logro varias obras de infraestructura que comenzaron en esta administración , como la construcción de una segunda entrada al municipio y la puesta en marcha de un nuevo hospital. Precisamente por estos avances de infraestructura es que T orres defiende el modelo de Giracom y dice que gracias a este se pudieron realizar obras que de otra manera, según él, no se hubieran podido hacer, y asegura que es cuestión de tiempo para que la empresa funcione mucho mejor.

La mayoría tiene quejas sobre Giracom, una empresa industrial y comercial del municipio que se creó durante el actual gobierno a la que, según sus opositores, esta alcaldía le ha entregado gran parte de la contratación, lo que estaría encareciendo los costos de las obras y estaría supuestamente sirviendo para hacerle un quite a la transparencia y competitividad que debe tener la contratación pública.

En el parque principal de Girardota y en sus vías aledañas parece que ya no quedan balcones, pasacalles y muros disponibles para poner más publicidad política. Cuatro de los seis candidatos a la alcaldía y decenas de candidatos al concejo tienen empapelada toda la zona urbana del municipio.

Entre tinto y tinto en las cafeterías del parque, la gente también reconoce las obras civiles que ha iniciado esta administración, pero así mismo reclama por mayores medidas de seguridad, pues tienen la percepción de que cada vez hay más microtráfico. En todo el 2022 en Girardota se cometieron ocho asesinatos, este año van nueve. De igual forma, creen que todavía queda mucho por hacer para mejorar la vida de los casi 23.000 girardotanos (aproximadamente el 41% de la población total) que viven en las 25 veredas del municipio en condiciones precarias, en su mayoría. Según una encuesta de calidad de vida del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en el 2021 solo el 44,9% de la población rural de Girardota tenía servicio de alcantarillado.

Así están las apuestas

Aunque todos quieren vencer a Juan Ignacio Torres, no la tienen fácil. La administración de Diego Agudelo ha contado con una buena aprobación tanto ciudadana como política (9 de los 13 concejales actuales hacen parte de la coalición de gobierno). Asimismo, es vox populi que funcionarios de la alcaldía le estarían haciendo campaña. De hecho, el pasado mes de julio, el Consejo Nacional Electoral le abrió una investigación a Juan Ignacio —que en la publicidad no pone su primer apellido, que es el que comparte con el alcalde— por una presunta transgresión a las normas que rigen la propaganda electoral. Torres dice que no ha recibido notificación del CNE para dar su versión sobre lo ocurrido.

Aunque Torres aparece como una figura alejada de la política tradicional, pues su trayectoria profesional ha estado ligada al ejercicio de su profesión como médico y este es el primer cargo de elección popular al que aspira, detrás de su candidatura están dos pesos pesados de la política regional y nacional: el senador conservador Carlos Andrés Trujillo y el candidato a la gobernación de Antioquia y exsenador liberal, Julián Bedoya, quienes, una vez Juan Ignacio recogió casi 30.000 firmas para avalar su candidatura —y de paso adelantársele un par de meses a la campaña de sus contendores—, le dieron el coaval de los partidos Conservador y Liberal. Esta misma estrategia, de recoger firmas para luego recibir el apoyo de un partido político tradicional, la utilizó también Trujillo con su candidato en Itagüí, Diego Torres, y con su candidato en Barbosa, Juan David Rojas.