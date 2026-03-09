Este es el top 5 de los representantes a la Cámara más votados en Antioquia: uno marcó nuevo récord electoral

Las elecciones legislativas del domingo 8 de marzo consolidaron a varios partidos como algunas de las principales fuerzas políticas en Antioquia. Tal fue el caso del Centro Democrático, que se posicionó como el movimiento más votado para la Cámara de Representantes en el departamento con 742.902 votos, equivalentes al 32,45% del total.
Por su parte, el Pacto Histórico obtuvo 394.081 votos (17,21%) y Creemos alcanzó 285.354 votos (12,46%).
En Antioquia se eligen 17 representantes a la Cámara, y las curules se asignan mediante el sistema de cifra repartidora, que entrega los escaños a los 17 valores más altos de votación entre las listas.
Este mecanismo permite que los partidos con mayor votación obtengan más curules, pero al mismo tiempo garantiza una representación proporcional de otras fuerzas políticas.
