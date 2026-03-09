Ecopetrol lidera la lista de empresas con los resultados más flojos del 2025

En vísperas de iniciar la temporada de asambleas de accionistas, las compañías que hacen parte del índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia presentarán cifras que los analistas ubican entre negativas y neutrales. Analistas de Davivienda Corredores explicaron que parte de ese desempeño obedeció a que durante el último trimestre de 2025, ocurrieron diferentes eventos no recurrentes que impactaron negativamente las utilidades de las empresas. Puede leer: Así la guerra en Medio Oriente le cuadraría la caja a Ecopetrol con un barril a 100 dólares A su turno, los investigadores económicos de Grupo Cibest anticiparon una ligera reducción en la entrega de dividendos por parte de las empresas a sus socios, la cual será sustantiva como en el caso de Ecopetrol.

Las cuentas de la iguana

Ecopetrol reportó resultados negativos el año anterior, un periodo impactado principalmente por menores precios del Brent, un debilitamiento del dólar y los elevados impuestos. Los volúmenes de ventas también decrecieron y llevaron a los ingresos a un total de $119,7 billones es decir un 10,2% menores al 2024. Lea aquí: Ecopetrol entregará un dividendo 51,4% más bajo, tras desplome de su ganancias de 2025 Tras la presentación de los resultados, se conoció la propuesta de dividendo el cual será de $110 por acción, menor a los $214 que pagó en 2025, muy relacionado a la caída del 39,5% en su utilidad neta en el año, de $9 billones. Por su parte, su filial ISA también evidenció en los resultados financieros el impacto negativo de ajustes regulatorios que presionaron la rentabilidad. Fue así como la compañía contabilizó una utilidad neta de $2,4 billones, cifra impactada negativamente por el ajuste en la fórmula de actualización del componente financiero de los activos de la Red Básica del Sistema Existente en Brasil, y por el incremento en la provisión de cartera de Air-e en Colombia. La utilidad neta de ISA en 2025, comparada con el mismo periodo del año anterior, disminuyó 14%. Le puede interesar: ISA anuncia la salida de Jhonatan Villada, ficha de Quintero y nombrado durante la era de Jorge Carrillo La administración propondrá a la asamblea de accionistas distribuir el 50% de la utilidad de 2025, equivalente a $1.090 por acción. Esto implica una reducción de 13,8% frente al dividendo de 2024 (fue de $1.265).

Grandes del sector financiero