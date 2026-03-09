x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Ecopetrol lidera la lista de empresas con los resultados más flojos del 2025

Con la mayoría de los resultados de 2025 ya revelados, las principales empresas del país pasan ahora al tablero ante sus accionistas en la temporada de asambleas, en medio de presiones sobre utilidades y dividendos.

  • Analistas de Davivienda Corredores explicaron que durante el último trimestre de 2025 ocurrieron diferentes eventos no recurrentes que impactaron negativamente las utilidades de las empresas. Foto: Cortesía y El Colombiano
    Analistas de Davivienda Corredores explicaron que durante el último trimestre de 2025 ocurrieron diferentes eventos no recurrentes que impactaron negativamente las utilidades de las empresas. Foto: Cortesía y El Colombiano
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

En vísperas de iniciar la temporada de asambleas de accionistas, las compañías que hacen parte del índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia presentarán cifras que los analistas ubican entre negativas y neutrales.

Analistas de Davivienda Corredores explicaron que parte de ese desempeño obedeció a que durante el último trimestre de 2025, ocurrieron diferentes eventos no recurrentes que impactaron negativamente las utilidades de las empresas.

Puede leer: Así la guerra en Medio Oriente le cuadraría la caja a Ecopetrol con un barril a 100 dólares

A su turno, los investigadores económicos de Grupo Cibest anticiparon una ligera reducción en la entrega de dividendos por parte de las empresas a sus socios, la cual será sustantiva como en el caso de Ecopetrol.

InfogrÃ¡fico
Ecopetrol lidera la lista de empresas con los resultados más flojos del 2025

Las cuentas de la iguana

Ecopetrol reportó resultados negativos el año anterior, un periodo impactado principalmente por menores precios del Brent, un debilitamiento del dólar y los elevados impuestos.

Los volúmenes de ventas también decrecieron y llevaron a los ingresos a un total de $119,7 billones es decir un 10,2% menores al 2024.

Lea aquí: Ecopetrol entregará un dividendo 51,4% más bajo, tras desplome de su ganancias de 2025

Tras la presentación de los resultados, se conoció la propuesta de dividendo el cual será de $110 por acción, menor a los $214 que pagó en 2025, muy relacionado a la caída del 39,5% en su utilidad neta en el año, de $9 billones.

Por su parte, su filial ISA también evidenció en los resultados financieros el impacto negativo de ajustes regulatorios que presionaron la rentabilidad.

Fue así como la compañía contabilizó una utilidad neta de $2,4 billones, cifra impactada negativamente por el ajuste en la fórmula de actualización del componente financiero de los activos de la Red Básica del Sistema Existente en Brasil, y por el incremento en la provisión de cartera de Air-e en Colombia. La utilidad neta de ISA en 2025, comparada con el mismo periodo del año anterior, disminuyó 14%.

Le puede interesar: ISA anuncia la salida de Jhonatan Villada, ficha de Quintero y nombrado durante la era de Jorge Carrillo

La administración propondrá a la asamblea de accionistas distribuir el 50% de la utilidad de 2025, equivalente a $1.090 por acción. Esto implica una reducción de 13,8% frente al dividendo de 2024 (fue de $1.265).

Grandes del sector financiero

Los analistas de Davivienda Corredores recordaron que el cuarto trimestre de 2025 estuvo marcado por cambios en las estructuras de negocios de las principales entidades financieras del país, lo que impactó sus resultados.

Por otro lado, la expectativa de la actividad financiera se mantiene incierta en medio del nuevo escenario de tasas que impactaría el crecimiento de la cartera, la rentabilidad y el costo de riesgo del sector.

Más noticias: Fallo del Consejo de Estado contra Jorge Carrillo: los detalles de la demanda que lo sacó de ISA

En esa línea, Grupo Cibest (matriz de Bancolombia) finalizó el año con el impacto no recurrente producto de vender Banistmo por debajo del valor registrado en libros, lo que lo llevó a reportar una pérdida por $1,8 billones en el cuarto trimestre de 2025 y a una utilidad neta de $3,8 billones en todo el 2025.

Adicionalmente, la operación de la entidad financiera en Colombia vio un incremento importante en su costo de riesgo, como resultado de un ajuste en las variables macroeconómicas en el país por la expectativa del incremento en la tasa de interés del Banco de la República.

Cibest anunció una propuesta de dividendos por acción de $4.512, pagadero en 4 cuotas de $1.128 trimestral en abril, julio, octubre y diciembre. Este monto de dividendos representa alrededor de $4,3 billones o 1,13 veces las utilidades del 2025.

Por su parte, el desempeño operativo de Grupo Sura (matriz de Cibest) fortaleció su rentabilidad durante el 2025, apoyado por los efectos de la escisión o desenroque con Grupo Argos. Sin embargo, el alza del salario mínimo y la dinámica de Cibest presionaron los resultados del cuarto trimestre del año anterior.

Siga leyendo: Utilidades de los bancos crecieron 71% en 2025: Bancolombia y GNB Sudameris, los que más ganaron

En el negocio de seguros, manejado por Suramericana, se completó un año sin crecimiento en primas, pues en el 2025, la compañía vio un débil crecimiento anual de sus primas acumuladas del 1,4%. Si bien la compañía de seguros de vida creció un 10,6%, la de seguros generales, decreció 5,4% como resultado de una desaceleración en la venta de Soat, la no renovación de las carteras hipotecarias en Chile y la reducción en la comercialización de seguros de propiedad comercial y transporte.

Por su parte, en el negocio de ahorro de Sura Asset Management se cerró el año con un crecimiento de 13,6% de los activos bajo gestión, alcanzando $817 billones.

Vea también: Grupo Cibest reportó utilidad anual de $3,8 billones en 2025, con una caída de 38%

En ese contexto, la junta directiva de Grupo Sura aprobó presentar para aprobación de la asamblea ordinaria de accionistas una propuesta de dividendo de $2.000 por acción para este año 2026, lo que representa un incremento del 33,3%, en línea con la senda de reflejar una mayor rentabilización de la acción y reafirmando así la senda de crecimiento de los dividendos por acción, los cuales han crecido un 27% (anual compuesto) desde el año 2021.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida