Ecopetrol lidera la lista de empresas con los resultados más flojos del 2025

En vísperas de iniciar la temporada de asambleas de accionistas, las compañías que hacen parte del índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia presentarán cifras que los analistas ubican entre negativas y neutrales.
Analistas de Davivienda Corredores explicaron que parte de ese desempeño obedeció a que durante el último trimestre de 2025, ocurrieron diferentes eventos no recurrentes que impactaron negativamente las utilidades de las empresas.
A su turno, los investigadores económicos de Grupo Cibest anticiparon una ligera reducción en la entrega de dividendos por parte de las empresas a sus socios, la cual será sustantiva como en el caso de Ecopetrol.