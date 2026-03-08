¿Acoso o beneficio? El drama de recibir hasta 20 llamadas con ofertas de servicios financieros al mes

En lo que va de 2026 he bloqueado al menos 20 números telefónicos de llamadas entrantes a mi celular. En la mayoría de los casos se trata de ofertas de servicios financieros que no he solicitado o de planes de telecomunicaciones que no necesito.
Tras un ejercicio sistemático —que requirió paciencia— pude constatar que durante febrero recibí 20 llamadas provenientes de 10 números diferentes. Todas se presentaban a nombre de un establecimiento bancario y utilizaban una voz de inteligencia artificial, a veces masculina y otras femenina, que proponía modificar las condiciones de una obligación crediticia.
Cada llamada duraba cerca de dos minutos, lo que implica que durante el mes escuché unos 40 minutos del mismo mensaje automatizado. En él se explicaba que era posible reducir el valor de la cuota mensual del crédito ampliando el plazo de pago.