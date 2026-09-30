Capturaron a tres hombres en una glorieta de Rionegro, Antioquia: ¿qué pasó?

La Policía Antioquia informó de la detención de tres hombres que fueron capturados luego de que, según las autoridades, intentaran entrar a una vivienda en El Retiro, oriente antioqueño.

El caso comenzó con el aviso de una ciudadana, que alertó a las autoridades sobre lo que estaba ocurriendo al interior de una vivienda dentro de una parcelación de la vereda Los Salados.

Con ayuda de las cámaras de seguridad de la subestación Llanogrande de Rionegro, las autoridades siguieron el recorrido del vehículo en el que se movilizaban los tres hombres y lograron ubicarlos en el sector de la glorieta El Tablazo de Rionegro.

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Hasta allí llegaron efectivos de la Policía, quienes capturaron a los hombres cuando se movilizaban en un vehículo particular. Durante el procedimiento, las autoridades encontraron un arma traumática con 12 cartuchos, tres radios de comunicación de onda corta marca Motorola y varias herramientas para acceder a viviendas.

Los hombres fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales por el presunto intento de hurto a una vivienda, así como por el porte del arma.