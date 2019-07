Turbinas encendidas en Rionegro con la F-Air 2019

Cabe recordar que este evento inició ayer, con charlas académicas que se prolongaron desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., y que continuarán hoy, en el mismo horario, con la participación de 200 expositores procedentes de 10 países que debaten sobre la actualidad de la industria, reglamentación y retos del sector aeronáutico.

Ayer en la mañana un F-16, aeronave estadounidense de los Air Force Thunderbirds, sobrevoló “lentamente” el cielo de Medellín. Si el piloto hubiera usado toda la potencia de la máquina, el espectáculo habría sido imperceptible porque habría ocurrido a gran altitud y a una velocidad de 2.200 km/h. No habría quedado ni la estela ni el sonido.

En medio de los show aéreos, durante todo el fin de semana la gente podrá disfrutar de la exhibición de 50 aeronaves en tierra, representadas en más de 220 marcas. Ambos días el horario para el público en general será de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

El domingo, último día de la F-Air, a las 10:00 a.m. habrá un show de paracaidismo presentado por el equipo Águila de Gules; media hora después, los dueños del cielo serán los helicópteros arpía; a las 11:00 a.m. los Kfir volverán a brindar un espectáculo que cerrará la mañana. Las tres actividades hacen parte de la demostración de la Fuerza Aérea Colombiana.

Este año la F-Air coincidió con la celebración de los 100 años de la Fuerza Aérea Colombiana. Por tal motivo, mañana a las 10:00 a.m. se llevará a cabo una ceremonia privada en el Comando Aéreo de Combate 5, para luego brindar un espectáculo aéreo en el aeropuerto.

Arnaud Penent, director de la F-Air, explicó que entre ayer y hoy se espera concretar 400 citas en las ruedas de negocio. Entre tanto, observó, en medio de la programación para público experto de jueves y viernes, aeronaves surcan los cielos preparándose para el fin de semana. El último ensayo de ayer fue a las 5:00 p.m. con los Kfir colombianos.

“Entre las que estarán en exhibición en tierra, para que la gente se tome fotos con ellas, y las que estarán en el aire, hay 90 aeronaves. Esperamos cerrar este año con 64.000 visitantes”, expresó Penent.

El director invitó a la ciudadanía a aprovechar la oportunidad de ver a los Thunderbirds, que la última vez que estuvieron en Colombia fue en 1969, para celebrar los 50 años de la Fuerza Aérea Colombiana.

Por su parte, el gerente del José María Córdova Fredy Jaramillo, indicó que hace dos meses se venían preparando para recibir este evento, por lo cual la reubicación de pasajeros con las aerolíneas en franjas horarias distintas a la feria ya se hizo.

“A los viajeros les recomendamos llegar con horas de anticipación a la terminal aérea, sobre todo el fin de semana, y preferiblemente usar el transporte público para no congestionar las vías que atenderán una alta afluencia de público”, dijo.

Los cierres operativos del aeropuerto están programados, hoy y mañana, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 05:30 p.m. Y el domingo de 10:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:30 p.m. a 5:30 p.m.

Por otro lado, la Alcaldía de Rionegro diseñó un plan de movilidad (ver Gráfico) con vías alternas y prohibición para estacionar al costado de los corredores de acceso al aeropuerto. Incluso, entre 2:00 p.m. y 10:00 p.m. todo el fin de semana, algunas salidas del José María Córdova funcionarán en un solo sentido para facilitar la evacuación de los visitantes.