José Manuel Restrepo propone una alianza estratégica de mayor alcance entre Colombia y Estados Unidos

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, y los ministros designados de Relaciones Exteriores, Hacienda y Comercio del Gobierno de Abelardo de la Espriella participaron este martes en una agenda oficial en Washington, Estados Unidos, donde expusieron las prioridades de la próxima administración para fortalecer la relación bilateral. Durante encuentros con centros de pensamiento y organismos internacionales, la delegación presentó propuestas para ampliar el comercio, impulsar proyectos de infraestructura, atraer inversión extranjera y consolidar nuevos mecanismos de cooperación entre ambos países.

Restrepo intervino en un evento del Atlantic Council, institución con la que colaboró anteriormente como investigador, y señaló que la visita busca abrir una nueva etapa en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. “Este representa un nuevo momento en la relación entre Colombia y Estados Unidos. Quizás un momento en el que podamos establecer una asociación estratégica de mayor alcance”. Asimismo, explicó que uno de los objetivos del viaje es avanzar en iniciativas de desarrollo y cooperación que, según indicó, dejaron de ejecutarse en los últimos años. “Estamos aquí para desarrollar programas estratégicos de infraestructura y retomar iniciativas que se perdieron durante los últimos años”. No se pierda: Gobernador de Santander pedirá a De la Espriella una intervención contra la minería ilegal en Santurbán: esta es la estrategia

Agenda de cooperación, comercio e infraestructura

De acuerdo con el vicepresidente electo, la estrategia del próximo Gobierno contempla fortalecer la seguridad económica y nacional mediante una mayor coordinación con Estados Unidos, además de impulsar la inversión internacional en Colombia. “Estamos aquí para fortalecer la seguridad económica y nacional, tanto en nuestro país como en Estados Unidos. Al considerar a Colombia como un socio estratégico y una plataforma para la democratización de Venezuela, creemos posible establecer un modelo de asociación en el que todas las partes salgan ganando”. Durante su intervención, Restrepo también mencionó la posibilidad de “importar combustible desde Venezuela”, en un contexto marcado por las negociaciones entre Washington y el nuevo Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez para la administración de las ventas de crudo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. El vicepresidente electo indicó además que la administración entrante busca apoyo internacional para fortalecer la gestión institucional del Estado. “Es necesario mejorar la gestión pública, lo cual implica cooperación con el sector privado y asistencia técnica. Hemos acudido, por ejemplo, al FMI y al Departamento del Tesoro para solicitar apoyo en este proceso”. Como parte de la agenda en Washington, la delegación colombiana también sostuvo reuniones en la sede del Banco Mundial.

Canciller designado plantea reconstruir relaciones internacionales

La misión oficial estuvo integrada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo; el ministro designado de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar; el ministro designado de Hacienda, Miguel Gómez Martínez; y el ministro designado de Comercio, Mauricio Gómez Amín. La visita coincidió con pronunciamientos del presidente saliente, Gustavo Petro, quien cuestionó un operativo migratorio en el estado de Maine en el que murió un ciudadano colombiano y solicitó al presidente estadounidense, Donald Trump, emitir un “mensaje al pueblo colombiano”. En ese contexto, el futuro canciller, Omar Bula Escobar, afirmó que el nuevo Gobierno considera necesario redefinir la política exterior colombiana en medio del escenario internacional. “no solo se trata de recuperar el tiempo perdido en los últimos cuatro años, sino también de reconocer que nos encontramos en una coyuntura geopolítica mundial crucial”. Bula añadió que la administración de Abelardo de la Espriella buscará fortalecer los vínculos con países considerados aliados estratégicos. “Este es el momento de definir el lugar que ocupará Colombia en el futuro. En primer lugar, por supuesto, está la reconstrucción de la relación que manteníamos anteriormente con Estados Unidos e Israel, así como con países afines”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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