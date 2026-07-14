José Manuel Restrepo propone una alianza estratégica de mayor alcance entre Colombia y Estados Unidos

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, y los ministros designados de Relaciones Exteriores, Hacienda y Comercio del Gobierno de Abelardo de la Espriella participaron este martes en una agenda oficial en Washington, Estados Unidos, donde expusieron las prioridades de la próxima administración para fortalecer la relación bilateral.
Durante encuentros con centros de pensamiento y organismos internacionales, la delegación presentó propuestas para ampliar el comercio, impulsar proyectos de infraestructura, atraer inversión extranjera y consolidar nuevos mecanismos de cooperación entre ambos países.