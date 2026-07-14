Scaloni pide no mezclar la Guerra de las Malvinas con el duelo ante Inglaterra

El seleccionador albiceleste, Lionel Scaloni, pidió este martes no mezclar la rivalidad futbolística entre Argentina e Inglaterra con la Guerra de las Malvinas, en el marco de la semifinal del Mundial de 2026 que enfrentará a ambos países el miércoles en Atlanta.
El duelo entre argentinos e ingleses, uno de los mayores clásicos del fútbol, está atravesado por la victoria 2-1 de los sudamericanos en cuartos de final de la Copa del Mundo de México 1986, con dos tantos emblemáticos de Diego Maradona: la Mano de Dios y el Gol del Siglo.
El triunfo fue tomado por muchos argentinos, incluido el fallecido astro, como un desquite y una reivindicación de los compatriotas fallecidos a manos inglesas en la Guerra de las Malvinas en 1982.