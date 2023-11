Finalmente, la Unidad de Búsqueda necesita ayuda para identificar quién era Santiago o Simón, que al momento de su asesinato tenía entre 18 y 21 años de edad, medía 1.70 metros, pesaba 75 kilos, era de piel blanca y cabello castaño oscuro, de bigote incipiente, lampiño y mentón largo.

La intervención y recuperación de los cuerpos en el cementerio de El Santuario se desarrolló tras efectuarse una investigación humanitaria que tardó varios años. En el Plan Regional de Búsqueda del Oriente antioqueño, en la línea de investigación humanitaria “Contextos de desaparición de personas en el marco de las hostilidades de los grupos armados”, se abordan eventos en los que se reportaron 1.689 personas fallecidas en hechos bélicos ocurridos entre los años 1965 y 2015, según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

El alto número de personas reportadas como fallecidas en hechos bélicos dio lugar a que fueran inhumadas como CNI (cuerpos no identificados) en los cementerios de esa subregión de Antioquia, como los seis cuerpos recuperados por la Unidad de Búsqueda en El Santuario. En el momento de los hechos, los cuerpos de los cuatro hombres y las dos mujeres no fueron entregados a sus familiares y quedaron dispuestos en la galería destinada a los CNI. En ese cementerio, en el año 2021, se hizo un inventario de 36 CNI de los cuales la UBPD tiene el compromiso de aportar elementos que posibiliten su identificación y entrega digna a las familias buscadoras.

“Hemos hecho un trabajo que ha ido avanzando gracias también a la preocupación de la Unidad de Búsqueda que ha llegado a todos los escenarios para buscar a las personas y dar tranquilidad a sus familiares. Consideramos muy importante estos pasos. Vamos a hacer todo lo que humanamente esté a nuestro alcance para dar salida que permita que la mayor parte de víctimas puedan tener a sus seres queridos”, expresó un ex guerrillero firmante de paz integrante de la Corporación Reencuentros, la cual aportó información que permitió avanzar en la investigación.

La búsqueda humanitaria le ha significado a la UBPD analizar las particularidades del conflicto armado y las dinámicas de confrontación entre grupos insurgentes en el Oriente antioqueño, destacando los hechos de combates y enfrentamientos. Además, en la subregión han sido documentados cientos de casos de niños y niñas que fueron reclutados por los grupos irregulares y que no retornaron con sus seres queridos.

Los cuerpos que aún no se identifican del combate de El Santuario responden a la particularidad de haber hecho parte de la insurgencia cuando aún no tenían su mayoría de edad, situación que hace más difícil su identificación. Al tratarse de personas que presumiblemente no tramitaron su documento de identidad, no hubo coincidencia entre sus huellas con datos de la Registraduría Nacional.

Si alguna persona tiene información que aporte a la identificación de estas personas, puede comunicarse con la línea 316 2823206.