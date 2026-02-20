UNP responde a alcalde de Briceño, Antioquia, tras amenazas de las Farc, ¿qué medidas de protección le otorgó?

Cada vez es más crítica la situación que padecen los municipios del Norte de Antioquia respecto a los enfrentamientos con grupos armados ilegales. En el caso de Briceño, no solo es la comunidad la que está atemorizada, también su alcalde, Noé Espinoza Vásquez, quien en las últimas horas, a través de un panfleto intimidatorio atribuido al Bloque Magdalena Medio, frente 36 de las disidencias de las Farc de alias Calarcá, fue amenazado y declarado objetivo militar, supuestamente por los vínculos que el mandatario tendría con el Clan del Golfo.

Lea más: “La Paz Total se volvió el aliciente para que las bandas delincan en todo Antioquia”: secretario de Seguridad de Antioquia

Dicho texto, que circula por redes sociales, acusa al alcalde de múltiples acciones en favor de personas y empresas vinculadas, al parecer, al paramilitarismo, lo que según Espinosa es completamente falso. Incluso, el mandatario emitió un comunicado oficial en el que desmiente toda la información allí expuesta y, por el contrario, ratifica su compromiso comunitario y su rol de servicio.

“Las afirmaciones allí consignadas, en las que se pretende vincular mi nombre con organizaciones al margen de la ley y atribuirme conductas delictivas, son absolutamente falsas, carecen de sustento probatorio y constituyen un ataque directo contra la institucionalidad democrática.

Durante toda mi trayectoria en el servicio público he actuado con apego estricto a la Constitución Política, la ley y los principios que rigen la función administrativa: legalidad, moralidad, transparencia y responsabilidad. Bajo ninguna circunstancia he promovido, auspiciado o tolerado la presencia de grupos armados ilegales.

Rechazo enérgicamente cualquier intento de instrumentalizar el dolor generado por hechos violentos ocurridos en nuestro municipio para sembrar odio, desinformación o deslegitimar a la administración municipal”, fueron algunos de los apartados del comunicado.